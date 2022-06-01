（王品「肉次方」的「全明星燒肉分享組」持續熱銷，外帶2組就送戰斧豬排一份。圖／王品集團提供） 搶宅食商機，王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my！原燒」、「最肉」與「肉次方」，推出「漢堡排丼」、「醬燒牛肉焦糖吐司」等外帶新菜，讓消費者在家用餐也能保有新鮮感。因應端午聚餐需求，王品集團推出多款生鮮烤肉組，包含日本和牛、澳洲和牛、美國濕式熟成肋眼牛排等豐富肉品，6/30前到「Oh my！原燒」外帶烤肉組享9折優惠，還能以銅版價加購牛五花，到「肉次方」外帶2組燒肉組，即贈價值238元的「戰斧豬排」一份。「Oh my！原燒」推出全新外帶菜色「手打牛肉漢堡丼」，牛肉、豬肉以黃金比例混合，拌入洋蔥與辛香料後，手工摔打、塑型出飽滿肉排，口感紮實多汁；月銷兩萬份的「炙燒骰子牛丼」也不能錯過，大火烹調瞬間鎖住肉汁，每口都能嘗到牛肉鮮甜。考量多人用餐需求，「Oh my！原燒」也貼心規劃雙人/四人分享餐，依人數任選8款丼飯主餐，每人可選擇搭配鮮蔬沙拉、起司漢堡或黑糖奶酪，再附上一杯珍珠奶茶，平均單人約300元就能享用豪華套餐。今年4月開幕、主打頂級肉品的燒肉餐酒館「最肉」，推出全新餐盒滿足食客味蕾，「澳洲和牛饕客餐盒」選用澳洲M8+等級和牛，橫膈膜Q彈有勁，法蘭克部位肉香濃郁、柔潤不膩，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，精緻餐盒帶來大大滿足，6/30前外帶6個燒肉餐盒，就送炙燒厚切雞腿丼一個（價值190元）。此外，內用人氣副食「醬燒牛肉焦糖吐司」也能外帶，以奶油、砂糖煎烤過的酥脆吐司，夾入炭燒、照燒雙醬入味的牛胸腹肉，絕妙風味是輕食新選擇。端午連假將至，不少民眾傾向在家聚餐，王品集團也準備多款生鮮燒肉組合，讓消費者大啖燒肉補充體力。「Oh my！原燒」雙人/四人「大豐盛和牛烤肉組」，包含日本和牛雪花、澳洲和牛五花、伊比利豬梅花等8款精選肉品，搭配韓式泡菜、糯米辣椒醬等漬物六小福，輕鬆享受燒肉的百變魅力。6/30前到「Oh my！原燒」外帶烤肉組享9折優惠，此外至「王品瘋美食APP」領取優惠券，即可以銅版價99元加購原價160元生鮮牛五花一份，雙重優惠可併用。年輕人最愛的「肉次方」，「全明星燒肉分享組」持續熱銷，總重超過1.1公斤大肉量，適合2-3人享用，組合包含6.3盎司、比臉大的美國濕式熟成肋眼牛排，特選牛舌、帶骨牛小排等必吃美味，以及玉米筍、杏鮑菇等烤物野菜，另附上燒肉百搭神物蔥鹽與泡菜，6/30前外帶2組燒肉組，即贈重達220公克的贈戰斧豬排一份。