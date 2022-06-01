教育部今天證實，台灣首府大學未能在5月31日前挹注2000萬元學校經營費用，近日會將他們列為專案輔導學校，後續將尋「私立高級中等以上學校退場條例」規定辦理。

位在台南市麻豆區的台首大，4月25日傳出將向教育部申請停招，但引起學生極大反彈，他們要求原校畢業。日前在立委郭國文安排下，教育部高教司長朱俊彰跟學生座談時提到，董事會若在5月31日前挹注2000萬的學校經營費用及8月31日前注入3356萬元，學校會繼續經營辦學。

朱俊彰說，台首大董事會若未能如期捐資，將由教育部接手台首大，進入董事會退場機制，處理順序是先解散董事會，由教育部著手重組董事會，董事會成員包含社會專業人士、公正人士、師長及學生，訴求和平退場，時程為1年。

5月31日期限已過，教育部今天證實，已收到台首大董事會來函，確定無法籌足資金，教育部會在這1、2天內將台首大列入專案輔導學校。而根據一般狀況，大專校院被列為專輔學校，形同被判死刑，更難招到學生。

依照《私立高級中等以上學校退場條例》，專案輔導學校的改善期為2年，期限內沒有完成改制、與他校合併、改辦為其他教育文化或社會福利事業，學校就須停辦並走向解散清算，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地縣市政府。