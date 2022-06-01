大陸央視新聞報導，大陸公安部1日舉行記者會，通報未成年人保護相關工作成效。強調公安機關緊密結合「百萬警進千萬家」活動，全面摸排拐賣、虐待、性侵、猥褻未成年人的違法犯罪線索，逐一上門走訪、調查核實、依法處理。嚴厲打擊涉未成年人黑惡勢力犯罪，將侵害未成年人合法權益的黑惡勢力作為打擊重點，依法嚴厲打擊。據統計，2021年，大陸全國拐賣兒童案件與2013年相比，下降82.6％，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件立案不到20起，且基本實現快偵快破。

公安部指出，針對拐賣兒童積案進行攻堅的「團圓」行動，各地公安機關偵破拐賣兒童積案400起，抓獲犯罪嫌疑人1124名，找回歷年失蹤被拐兒童11198名。

2022年，大陸公安部會同民政部、國家衛生健康委、全國婦聯組織開展了打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，集中摸排一批線索，掛牌督辦一批久偵未破、影響惡劣的重大案件，集中發布了6個A級通緝令、19個B級通緝令，會同院檢發布通告，敦促犯罪嫌疑人投案自首，最大限度剷除拐賣犯罪滋生蔓延土壤。

從重從快打擊性侵、猥褻未成年人犯罪，大力推廣偵辦性侵未成年人案件「一站式取證」工作站（中心），會同國家監察委員會、最高人民檢察院、教育部等9部門推進《關於建立侵害未成年人案件強制報告制度的意見（試行）》和《關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪資訊制度的意見》的落實，從源頭上預防減少侵害未成年人案件發生。