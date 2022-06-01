2018年大同公司取得國防部抗彈纖維布標案，但國防部依部分驗收未過等理由，拒絕給付剩餘貨款4900萬元及沒收履約保證金1260萬元，共6160萬元，大同提告索討，台北地方法院認為，大同因提供的貨品不符合契約規定，國防部可依約沒收款項，駁回大同的訴訟請求。可上訴。

國防部在2018年公開招標，分別採購2組抗彈纖維布各1億7500萬元及7000萬元，大同與大眾電腦併列得標，並約定各自均分採購案，但大同交貨的原料遭質疑是以大陸進口的紗線，國防部要求大同依契約約定，提出原料產地非大陸的證明文件，生產製程因此暫停。

後來雙方互有函文往返，2019年6月國防部同意大同以法院公證文件，證明產品及原料都符合契約規定是國產，但部分貨品卻因此遲延交貨，國防部依照契約規定，沒收大同公司的履約保證金1260萬元，及拒絕給付部分貨款4900萬元，大同提起給付貨款訴訟，遭台北地院駁回。