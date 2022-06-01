鼎恒(6738)陸續取得越南壽險及銀行客戶，尤其透過國際壽險集團從越南推向東南亞18個國家，海外布局有望今年開始發酵。今年前4月新簽客戶年增6成，全年營運有望優於去年。

鼎恒成立於2013年，聚焦在雲端人力資源（HR）領域，主要業務為SaaS模式的雲端HR平台，產品包括「Apollo全方位人資解決方案」、「STAYFUN員工福利整合平台」等，並自行開發出Lasso招募AI錄影面試與職能評測工具。

該公司在台灣約有近千家企業客戶，去年第四季以來，新簽客戶持續成長，前4月新簽客戶年增6成，將陸續反映後面3到6個月的營收。公司今年前4月營收0.49億元，年增22.55％，營收表現明顯成長。

除了台灣外，鼎恒也朝海外進展，今年Lasso招募AI錄影面試與職能評測工具獲得國際壽險集團越南分公司採用，該產品可以廣泛邀約、增加人才的觸及廣度，求職者只需拿起手機，一鍵連結至系統即可進行錄影面試，有效增加參與面談的意願。目前該集團從越南開始採用，未來有機會擴及東南亞18個據點，另外，也透過實績，切入越南當地其他壽險業。

鼎恒也是美國Cornerstone OnDemand（CSOD）大中華區合作夥伴，代理銷售其人才解決方案，該方案已經跟越南當地銀行業者洽談中，有機會在近期拍版定案。而越南金融業的兩筆新訂單，都尚未含在目前新簽客戶中，今年全年新簽約客戶有望維持6成的成長。

鼎恒已經向證交所遞件申請股票創新板上市，努力朝集中市場之路邁進。