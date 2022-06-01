上海發布公眾號1日公布，為高效統籌防疫和經濟社會發展，大力支持企業等各類市場主體復工復產復市，經上海市政府同意，市場監管、商務等六部門制定政策，2021年度企業年度報告延期至2022年9月30日。

中國證券網報導，2021年度企業（含應參加市場監管、人力資源社會保障等部門「多報合一」的企業）年度報告截止時間由2022年6月30日，調整延期至2022年9月30日。企業可以使用法人一證通或電子營業執照，登錄國家企業信用資訊公示系統（上海）報送、公示、更正年報資訊。

另外，2021年度個體工商戶年報截止時間由2022年6月30日，調整延期至2022年12月31日。個體工商戶可以透過國家企業信用資訊公示系統（上海）報送、公示、更正其年度報告，也可以向其經營場所所在地的市場監督管理所，以紙質方式報送年度報告。其他主體年報則延期至9月30日。