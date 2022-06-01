烏俄戰爭對國際油價的影響持續發酵，受到油價漲價影響，民航局1日公布國內23條航線全額客運票價全面調漲，平均漲幅達4.8％、平均漲百元台幣，將在6月30日上路。

民航局表示，自2020年6月開始國內航空燃油價格持續上漲，依據中油1日最新公告的燃油價格，4～6月中油公告的國內航空燃油平均價格為每公升29.38元，已經超過國內航線運價27.25元的門檻。

國內航線因應油價的票價調整機制在2014年訂定，當國內航空燃油連續3個月平均價格達到調整門檻，即可適用對應的運價。民航局官員指出，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，國內線新票價將在6月30日起上路。

此次調整漲幅從2.7％至9.6％不等，平均漲幅約4.8％、增加100元，另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

上一次票價調整為4月1日，調漲幅度約4.6％。民航局表示，旅客如果有用「調整前票價」購買30日以後出發的航班機票，必須依所購的機票條款及航空公司規定補足差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

另，民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也向各航空公司或至其官網查詢相關資訊。