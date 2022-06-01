首家生技AI股上市，晉弘（6796）1日掛牌，該公司近年營運表現亮麗，去年EPS交出2.3元佳績，法人看好在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速帶動遠距醫療發展，今年營運將可延續成長力道下，激勵該股拉出慶祝行情。

晉弘2021年合併營收4.86億元、稅後淨利0.66億元，年成長分別達20.89％及22.22％，EPS以2.3元創下新高。

聚焦遠距醫療、數位醫療（人工智慧醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場的晉弘，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合人工智慧（Artificial Intelligence，AI）醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案，採取發展自有品牌horus SCOPE和原廠代工雙引擎策略布局。

晉弘手持醫療影像類產品，在美國滲透率高達八成，「糖尿病視網膜病變AI診斷輔助分析軟體」更是全球唯一能二分類、五分期及標註病徵的AI醫學影像輔助診斷軟體。

晉弘表示，將持續開發醫學影像產品，計畫每年推出至少一項AI醫學影像輔助診斷產品，新產品「傷口照護診斷軟體」預計今年下半年可望取得台灣TFDA許可。

微創診療方面，該公司第一個拋棄式鼻咽內視鏡產品，包含其微型攝影模組，均為臺灣首次自主研發製造，已獲TFDA二類醫材許可證，預計第三季可望取得美國FDA的510（k）認證。未來也有望擴大至支氣管鏡、尿道膀胱鏡等多種內視鏡應用。