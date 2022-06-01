資深狗仔葛斯齊昨(5/31)正面迎戰汪小菲，曬出多張疑似汪小菲和女子過從甚密的照片，引來大陸網友笑稱想念起大陸第一狗仔卓偉過去風光的日子，而今早大陸八卦微博「推理君江小宴」不甘示弱，拋出多張疑似汪小菲和張穎穎的對話截圖，雖然隨即秒刪，但已引來媒體轉載分享，而汪小菲對此暫時沒回應，真實性有待確認。

據《鳳凰網娛樂》報導，「推理君江小宴」曬出多張疑似張穎穎和汪小菲的對話截圖，可見疑似張穎穎那方表示：「我覺得我們很草率，你想的也不成熟，現在如果你堅持要孩子的話，想沒想過後面你懷孕期間，我要自己在家待很長時間，如果沒有一個穩定的環境，我不會安心的」，更指：「沒有任何明確的回覆，我會去醫院打掉他，我這不是任性也不是兒戲，你好好想想吧」。

「推理君江小宴」發文，現已刪除。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

對此，疑似汪小菲那方回應，「你別才和我分開一天就這樣，我會好好珍惜你的」，發誓會盡力處理，「老公一定會好好疼愛你的，放心吧，孩子的事我們好好商量」，但「推理君江小宴」不久就刪文，不知是否因為消息來源有誤，或是圖片純屬被移花接木的假截圖，但已引起網友轉載。

網傳疑似汪小菲和張穎穎對話截圖。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

對此，網友留言說：「這種私密聊天記錄怎麼到狗仔手裡的，很奇怪，張穎穎自己給出來，對她也沒好處，哪裡搞到的？」、「這看著不是撕破臉了就是逼他出來認帳」、「汪小菲被這些女人害死了，女人不能輕易招惹，這明擺就是交易」、「不吃瓜不造謠，等汪小菲親自回應再說吧」。

「推理君江小宴」刪文後引來媒體報導。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而對於葛斯齊的爆料，汪小菲昨表示現正心煩意亂，透過友人強調希望不要因為這些事傷及無辜，但對於爆料動手內容，汪小菲暫無回應。而「推理君江小宴」今上午刪文後，稍早中午又再度發文，掀起議論。