今天開始實施夏季電價，國民黨團今開記者會，在疫情嚴峻，每日有百萬人在家居隔，收入銳減且物價飆漲，人民生活已經很苦了，尤其是有100萬戶有孩童在家線上上課，難道不給孩子吹冷氣嗎？難道蔡政府要苦孩子嗎？國民黨團強烈呼籲民進黨政府，暫停今年民生家庭夏季電價計費，讓國人喘口氣，過點好日子吧。

國民黨團書記長萬美玲表示，夏月電價將於6月1日啟動，整體漲幅落在13％至27％間這麼高，顯示蔡政府在疫情嚴峻期間，不但沒有苦民所苦，同時對於百姓的辛苦完全無感。萬美玲指出，只要電費上漲，自然就會增加商家成本上漲，最後導致物價飛漲，最後百姓的日子就會過得非常辛苦；況且，一旦物價上漲之後就回不去了，未來將承受高物價。

萬美玲進一步指出，行政院在5月26日拍板定案提出345.6億紓困振興經費，補助餐飲、會展、運輸、觀光產業，同時也核定關鍵的原物料進口關稅降稅或免稅，這些政策看起來是在疫情嚴峻的當口，可以讓產業喘口氣紓困，但是糖才剛拿出來，還沒吃到嘴裡，蔡政府先給一個大毒藥「夏季電價」，根本就是左手紓困，右手漲電費，顯現蔡政府施政總是自相矛盾，國人當然不能夠接受。

萬美玲表示，尤其現階段確診人數仍維持在一個高峰，單日都超過8萬人確診，許多人在家居隔，收入銳減，如果蔡政府執意調漲電價，全民將會吃不消。此外，現在有許多公司、企業配合政府防疫政策，實施分流上班，公司和住家都會用電，當初實施夏季電價目的是為了節約用電，但現在，可能嗎？包括高中以下到幼兒園也因為疫情停課，難道6月酷暑孩子在家能不開冷氣嗎？如果全國高中以下236萬學生，只要有一半停課在家線上上課，就將近有100萬戶家庭用電量會增加，蔡政府還要調漲電價，百姓真的吃不消，國民黨團無法接受蔡政府在防疫期間，人民最辛苦的時刻，還在跟人民搶錢。

藍委費鴻泰表示，希望行政院停止實施夏季電價，如果政府非實施不可，至少針對一般家庭不實施夏季電價，在疫情嚴峻期間，孩子們都減少外出待在家裡，能不開冷氣嗎？總不能苦了孩子吧？請蔡英文總統、蘇貞昌院長拿出你們的憐憫心，讓民眾喘口氣，國民黨團具體要求今年不要實施夏季電價。

藍委林思銘表示，一旦6月1日起實施夏季電價，民眾每月平均較非夏月電費將增加459元，簡直是對已勒緊荷包的民眾再補一刀！將會引起另一波漲價潮，通貨膨脹一漲難回頭。因此呼籲行政院夏季電價漲價要顧及底層的甘苦人，應該比照去年的作法，延緩實施夏季民生電價，讓1000萬民生用戶受惠，讓民眾能夠稍微喘一口氣。

藍委鄭正鈐表示，國人面對屢創新高的物價，和每日均超過8萬確診人數，平均每天有100萬人在居隔，這還不含分流上班、線上上課人數，同時因為確診導致收入減少，又面對上漲的高物價，希望蔡政不要再落井下石，暫停實施夏季電價，至少暫停住宅夏季電價。鄭正鈐指出，去年行政院曾暫停實施住宅夏季電價，超過1000萬戶受惠，今年疫情更勝去年嚴峻，呼籲蔡政府暫停實施住宅夏季電價。