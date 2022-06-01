摩斯漢堡自6月1日導入「摩斯雨林聯盟認證咖啡豆」及「摩斯澳式精選咖啡豆」，將摩斯咖啡系列商品配方升級。此次由專業咖啡師層層測試、嚴格把關，「摩斯咖啡」全新採用「摩斯雨林聯盟認證咖啡豆」，以及「拿鐵咖啡」、「卡布奇諾」採用絕佳風味的「摩斯澳式精選咖啡豆」，讓風味再升級，將大眾最喜愛的咖啡濃厚醇香，及恰到好處的微酸溫潤口感用心呈獻，摩斯漢堡邀顧客一起體驗品嚐咖啡全新風貌。

摩斯漢堡全台門市自6/1至6/15止，推出全新風味咖啡嚐鮮優惠，摩斯咖啡原價50元，優惠價39元。拿鐵咖啡與卡布奇諾原價70元，優惠價59元，6/16至6/30來店消費指定MOS Cafe'飲品，即贈MOS好咖券，讓消費者能以半價兌換中杯摩斯咖啡，同時在MOS Order App上透過「MOS安心取溫馨送」功能，限量千組摩斯咖啡買一送一，量購超值優惠或轉贈咖啡，喜愛摩斯咖啡的消費者不要錯過。

早晨來杯香濃咖啡，注入一天滿滿的活力，是許多消費者每天的「日常」。咖啡已是生活中不可或缺的品味代表，亦是上班族必備的精神來源。新風味的「摩斯咖啡」特別挑選哥倫比亞及巴西出產的100%優質阿拉比卡「雨林聯盟認證咖啡豆」，以黃金比例拚配而成，採水洗處理及中度烘焙，帶出「摩斯咖啡」中的榛果與明亮柑橘香味，中段則漸轉為蜂蜜及焦糖甜感，尾韻更似濃郁滑順的巧克力風味。

摩斯漢堡表示，全新咖啡配方不僅選用品質優良且友善生態的雨林聯盟認證咖啡豆，口感層次豐富的體驗，更令人愛不釋口。不僅如此，從選豆、烘豆到風味評測，摩斯咖啡系列除了有專業咖啡師監製，最後再由通過CQI Q Arabica Grader 國際咖啡品質鑑定師認證的摩斯咖啡大使專業評測，目的就是為了讓消費者喝到專業精選、完美香醇、高品質的摩斯咖啡。

摩斯漢堡「拿鐵咖啡」與「卡布奇諾」選用的「摩斯澳式精選咖啡豆」產自巴布亞新幾內亞及印度，經水洗法處理中深度烘焙，在澳洲烘焙後新鮮直送台灣，且由通過CQI Q Arabica Grader 國際咖啡品質鑑定師認證的摩斯咖啡大使專業嚴選，成就出每一杯品質與風味兼具的香醇咖啡。摩斯漢堡「拿鐵咖啡」與「卡布奇諾」入口堅果香氣、濃郁順口，無論是「拿鐵」或「卡布奇諾」與新鮮牛奶完美融合所引出的醇厚韻味都讓人深邃難忘，入口柔順細緻、平衡感極佳。

追求人和自然和諧發展為主軸的「雨林聯盟」（Rainforest Alliance）是非營利性的國際非政府環境保護組織，強調全球生態保護與永續的重要性。「雨林聯盟」咖啡豆是咖啡農採用保護生態的耕作方法，即在不砍伐原生林與破壞棲息地的情況下，採用原生林樹蔭下栽培的傳統耕作法，才能獲得「雨林聯盟」認證咖啡豆的榮譽，促進環境生態與經濟發展平衡，更帶動綠色消費趨勢。摩斯漢堡成立31年以來，秉持著守護消費者以及食安第一的精神，致力提供顧客安心與安心的用餐體驗，並持續推廣綠色永續及低碳樂活理念，於顧客享用咖啡時也為地球盡一分心力。