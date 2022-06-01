今天（6月1日）上海市進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，同時，先行逐步有序開放室外類型的A級旅遊景區。目前，全市共有A級旅遊景區134家，其中室外類型的為89家。根據上海市文化和旅遊局發佈的《上海市文旅場所嚴而有序恢復開放工作指引》（試行），6月1日開始，上海將有序開放「主要旅遊資源位於室外或50％以上旅遊項目位於室外」的A級旅遊景區。此前，東方明珠、世紀公園、辰山植物園等景點已宣佈於6月1日起開門迎客。

澎湃新聞報導，據瞭解，上述政策公佈後，攜程平台「上海」目的地的即時訪問量較上周同時段大漲132％。攜程數據顯示，目前平台上有逾40家上海本地景區率先開放，並已在平台恢復交易訂單，其中包括將於6月2日開園的上海動物園、上海植物園以及6月3日開園的上海海昌公園、太陽島度假旅遊區、崇明荷花博覽園、上海太陽島度假酒店森林溫泉等。

6月1日早間，海昌海洋公園宣佈，旗下上海海昌海洋公園在暫停開放83天後，將於6月3日重新開園。其中，上海海昌公園將於6月3日至6月10日免費向公眾開放，每日限量5000人；並於2022年面向全國醫護工作者免費開放。6月11日起，上海海昌海洋公園將根據防疫要求限流，日最高承載量不超過核定值的75％。

值得一提的是，6月1日，上海海昌公園還披露了首例滬籍虎鯨寶寶。新生小虎鯨出生於2021年9月10日，經過近9個月的安全觀察期，狀態良好穩定，將於6月11日與遊客見面。

報導稱，從攜程平台的預訂情況來看，在率先開放的旅遊景區中，以森林公園、動植物園等親近自然特徵的景區為代表，最為受到用戶歡迎。如上海濱江森林公園，僅5月31日通過攜程平台預約的票量就接近8000張，不少用戶預約於本次端午假期出行；6月1日，上海動物園的平台訂單金額相較疫情前（2019年同期）增長72％。上海地標和標示性旅遊景點之一的東方明珠電視塔相關訪問熱度環比增長超20％。

除了景區外，上海恢復正常生產生活秩序首日，酒店民宿也迎來大量預定。

「去哪兒」大數據顯示，5月31日上海酒店預訂量較5月30日漲幅達到了1.5倍。6月1日截至中午12時，上海酒店預訂量已超過5.31日同一時段，上海景區的搜索量則大漲2倍。去哪兒數據顯示，上海四星級酒店恢復最快。5月31日，上海四星級酒店預訂較30日增幅達到了近5倍。從商圈來看，上海火車站、浦東陸家嘴、新國際博覽中心，是預訂量最高的前三商圈；而徐家匯、北外灘、豫園預訂量增幅最高，分別達到2.1倍、1.4倍、1.4倍。

民宿方面，途家民宿平台的數據顯示，5月31日上海民宿的搜索量是5月30日的近2倍。位於上海近郊的「棲夢·新月民宿」負責人朱偉稱，其民宿5月31日就在途家平台上線預訂，目前該民宿6月2日已經滿房，後續的訂單在逐漸恢復中。另一家位於上海人民廣場的雪碧民宿負責人孫路碧介紹，5月31日民宿預定上線後，當晚就接到兩筆訂單，一筆是入住7天的長期訂單，一筆是端午的訂單，都是上海本地旅客預訂。