熱情的「屏」友們注意，火烤牛肉專家「漢堡王」屏東公園門市6月1日正式開幕！為全台最懂吃的縣市 - 屏東吃貨高手們，獻上全球唯一「萬丹紅豆牛肉堡」，標榜結合在地知名紅豆食材，以超獨特鹹甜滋味嗨翻屏友味蕾。除了牛肉堡外，同場限時加映還有「萬丹紅豆聖代」以及「萬丹紅豆草莓聖代」等，共三款屏東限定產品。為了迎接屏東吃貨王們，開幕日當天漢堡王為前100名臨櫃結帳消費者送上王冠嘉冕。

慶祝屏東門市盛大開幕，漢堡王推出開幕三連發優惠活動，優惠期間更長達一個月！不僅如此，開幕日起至6月3日啟動限時3天「吃貨宣言」線上活動搶吃貨王封號。延續「尋找吃貨王」啟事，漢堡王還要送出一萬份專屬吃貨王的紀念面紙，印著迷因感十足的尋人啟事圖樣，讓屏東吃貨高手們連擦嘴的時候都有專屬面紙，高調秀出來！想要蒐藏紀念面紙的屏友們趕快把握機會，6月4日將在屏東車站、勝利星村，6月5日於屏東車站、太平洋SOGO百貨周邊進行發送。

漢堡王熱情前進屏東，除了首波推出全球唯一萬丹紅豆牛肉堡，尋找吃貨王外，漢堡王團隊日前透過屏東小鎮資訊粉絲團尋找屏友們最想品嘗到的在地滋味，包含檸檬、可可、洋蔥、鳳梨、黑鮪魚與芒果等食材都上榜！究竟最後漢堡王會再推哪一款，執行長黃耀忠賣關子表示，屏東朋友們敬請期待！因應疫情，漢堡王鼓勵開幕期間消費者可多利用門市自助式服務點餐機，維持社交距離，或國王快訂官網預訂外帶，方便又安全。

誓言找出屏東開幕吃貨王，6月1日至6月3日漢堡王祭出限時3天「漢堡王吃貨宣言」活動，只要拍下屏東公園店期間限定萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代或萬丹紅豆草莓聖代任一品項，並加上#屏東漢堡王#紅豆牛肉堡，公開分享於個人Facebook，讚數越多越有機會被王看見，榮登「屏東開幕吃貨王?者，將獲得漢堡王送出的屏東公園店限定獨家招待券－華堡兌換券五張，限額5位（每人可獨得五張）。

漢堡王也與屏東在地愛心宣傳車隊合作，6月8日開始正式上路，期間限定5天，王的車隊將穿梭於屏東市、九如、里港、長治、鹽埔、麟洛、內埔、萬丹、竹田等地區的大街小巷，讓全屏東都能聽到看到火烤美味漢堡王的熱情，也歡迎屏東鄉親們捕捉王的身影。