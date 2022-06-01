教育部核准蘭陽技術學院停辦後，未來學校何去何從引發關注，學校董事會表示，按照法規董事會還要經開會決議，並依據《私校法》來執行，但學校對公益事業的初衷沒有改變，未來的公益事務，會充分與地方、政府、公益團體來討論與決定。

蘭陽技術學院董事會主任祕書廖東成坦言，學校的停辦與學生急速下降有關，但這7年來董事會捐了4億多元給學校，主要用在老師的薪水，換算每日董事會已無條件捐資20萬元給學校正常營運。

廖東成說，學校為了永續發展，在108年度縮減成餐旅系一系，但教育的重要精神是群體學習，經歷2年，有多班是5人以下，限制了教學效益與方式，因此考量學生、老師、學校的權益，以及學校現有資金，決定在111學年停辦是對教師與學生權益最有保障。

他表示，學校的停招教職員工多能諒解，本校創校至今，未曾積欠老師薪資，亦無負債，111學年至多剩98名學生，除輔導轉學外，亦另補助學生每學期1.5萬000元助學金，每學年3萬元，教育部也制定原校就讀的方式，解決有部份學生他校就讀的困擾。

他指出，最重要的，高中職以上學校，教育部依據辦學現況，分為一般學校與專案輔導學校，專案輔導學校將依循「私立高級中等以上學校退場條例」執行退場，蘭陽技術學院是為一般正常辦學學校，依據《私校法》辦理退場，對教職員工資遣費，採用這二法最有利條件，適用的人員範圍，亦採全部適用。