大陸宣布推動購置稅減半，市場看好將帶動2022年大陸當地車市增加銷售200萬輛，胡連(6279)因車廠客戶多為當地品牌車廠，可望受惠政策紅利，隨著大陸車廠陸續復工，胡連預估，5月合併營收可望與4月相近，過去第3季為汽車傳統淡季，在政策紅利下第3季有機會淡季不淡。

為促進汽車消費，支持汽車產業發展，大陸財政部、國家稅務總局於5月31日發布公告表示，對購置日期在今(2022年)年6月1日至12月31日期間內且單車價格(不含增值稅)不超過人民幣30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅，市場預期，此一政策紅利將帶動今年大陸車市增加銷售200萬輛，扭轉低迷不振的車市需求。

受此消息激勵，胡連今天盤中股價逆勢走高。

隨著上海全面解封，車廠逐步復工，胡連初估，5月合併營收可望與4月相近，整體來看，第2季可望優於去年同期，但可能略低於第1季。

過去第3季為大陸車市傳統淡季，不過今年因4月及5月華東地區大規模封城停工，車廠多在5月中旬過後才陸續復工，在政策利多相挺下，預期今年第3季各大車廠將會加緊趕工生產，補上4月及5月的生產空缺，胡連第3季營運亦有望配合車廠生產淡季不淡。