新冠肺炎本土疫情延燒，截至昨日，今年累計的本土個案已破192萬例，死亡則有1402例。專家指出，台灣的流行趨勢與紐西蘭相似，預計未來1～2周流行將下降。至於重症死亡，台灣在5月下旬開始上升非常多，原因在於醫療量能緊縮引起的「超額死亡」問題，目前台灣的致死率仍在上升中，接下來的死亡情形是否會改善，得視抗病毒藥物給藥效益、醫療量能的改善而定。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，各國逐漸適應Omicron無症狀及輕症化後，全球Omicron發生率、死亡率趨於穩定，但致死率近期有微幅上升趨勢，主要原因為脆弱族群如兒童、老人及慢性病患仍可能在感染後進展為重症、死亡。

對於台灣的疫情走向，陳秀熙以紐西蘭經驗為例，在2月中流行開始後，歷經無症狀及輕症適應期，疫情逐漸下降並進入地方流行模式，流行曲線趨於穩定。目前台灣的流行趨勢與紐西蘭高峰相似，仍處於無症狀、輕症適應期，依紐西蘭趨勢預估，台灣將在未來1~2周內度過無症狀、輕症適應期，流行趨勢開始下降，且近期北、北、基、桃、竹、花等縣市也有下降的趨勢。

至於致死率，紐西蘭在疫情達到高峰後2～3周，致死率小幅降低，隨後仍有上升趨勢，由於台灣仍處於適應期，致死率仍在上升中。陳秀熙表示，根據5月以來的觀察資料，台灣在5月22日以前，死亡曲線都是往上升，卻突然在5月底 ，重症死亡升高非常多，這是世界衛生組織（WHO）一直強調的，醫療緊縮後造成的間接死亡，即「超額死亡」。若要減少死亡發生，精準使用抗病毒藥物、改善醫療量能緊縮問題都是關鍵。

陳秀熙表示，若使用抗病毒藥物的效益達到70％～90％，可有效降低直接重症死亡，但由於無法解決醫療量能緊縮的問題，仍會導致「超額死亡」產生。除精準使用抗病毒藥物，也可同時避免將量能投注於偵測無症狀、輕症個案（即Ct值大於30）的個案，如此就能改善醫療量能緊縮問題至70％，有助同時避免直接及間接重症死亡，達到重症減害的目標。