不斷學習更重要，還是穩定有錢賺就好？一名男網友現任於一家外商公司，工作穩定、年薪210萬，每天上班有一半的時間可偷懶，雖然安逸卻也讓他害怕，總覺得年輕的自己應更努力學習，因此決定要離職去別家公司磨練，且對方也願意支付他比現在還多2倍的薪水，但朋友們聽到以後，竟都勸他不要離職，要他好好躺平待著。

一名男網友近日在Dcard上發文表示，他在一家軟體外商公司任職，每年薪水含股票大約有210萬左右，但他還是很想離職，因為現在工作所負責的產品實在太穩定，每周實際工作的時間不到20小時，上班一半的時間都在偷懶、做自己的事情。

男網友表示，由於他還算年輕，認為如果再不改變，可能這輩子就走不掉了，畢竟由奢入儉太難了，做太過輕鬆的工作，以後想要回去恐怕回不去了。而他最近也拿到一間設計公司的錄取通知，薪水談下來是現在工作的2倍多一點，這周已經寄出離職預告信，但朋友們聽說以後，竟紛紛跑來勸他不要想不開，難得可以躺平何不乖乖躺好？

不過，男網友認為，如果是想要躺平的話，大可以等老一點再躺，相信這種事情不會太遲，不知道大家怎麼看？

貼文引起網友熱烈討論，不少人表示設計公司有很高的機率會很操，如果原本這個職位無法來去自如的話，真的建議三思。另也有網友建議說，如果沒有養家或養房的壓力，210萬不差，可以好好待著，利用空閒時間找事情做；但如果有的話，真的要再求精進，到35歲還領210萬太低了。「從工作以外的地方找成就感吧」、「躺平吧！人生又不是只有工作」、「多賺那一點點，不如多的時間去搞副業」。