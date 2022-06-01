高雄市藤枝國家森林公園外8公里之遙、海拔1650公尺的行政院農委會特有生物研究保育中心2樓，原本珍藏1座長鬃山羊的骨骸標本，該標本2個月前遭竊賊破窗潛入偷走，警方獲報後偵辦展開清查，日前漏夜遠赴台中市劉嫌住處執行搜索，將原屬高山之山羊標本及靈魂從市區引領回山上。

警方表示，由於案發地偏遠、且未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致長鬃山羊的骨骸標本何時失竊難以研判，案情一度陷入膠著，因此遂向外7公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查過濾，逐一篩檢分析。

直至4月中旬刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，發現40歲有竊盜前科的劉姓嫌犯曾到過現場，復檢視列管80部車輛，發現劉嫌車輛於2月6日下午現蹤，案情才露出曙光。

專案小組檢視各項證據後，認為時機成熟，遂於5月29日漏夜遠赴台中市劉嫌住處執行搜索，發現劉嫌將偷竊長鬃山羊的骨骸標本收藏住處，隨後由警方心中默念，將原屬高山之山羊標本及靈魂從市區引領回山上。

研究中心的技工林先生表示；「牠（長鬃山羊）在中心10幾年了，當時病倒在研究中心旁，主任請了一位祈姓知名標本師傅將牠永留在研究中心，我以為小山羊都不回來了，這次警察終於讓她平安返回山上。」