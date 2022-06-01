大陸多個城市已相繼展開核酸檢測常態化工作，但吉林省四平市官方5月31日發布通告內容，卻引來強烈輿論與違法爭議，指出若民眾連續兩次未參加核酸檢測，將被依法行拘10日，並處罰款500元（人民幣，下同）。通告發布後登上微博熱搜並引起網民不滿，反諷「感覺還行，不是兩次以上未測核酸就槍斃」、「這地方管理能力很棒，以後萬一路過這座城市要繞著點走」。

四平市疫情防控指揮部5月31日發布通告指出，為鞏固來之不易的疫情防控成果，將於6月2日進行城區居民核酸檢測。但其中強調若兩次以上未參加核酸檢測，將依法行政拘留10天，並處罰款500元，並納入失信人員名單，在媒體公開曝光。而機關企事業單位幹部職工若無故未參加本輪核酸檢測的，經核實將被給予相應的黨紀政紀處分。

通告又指出，對無故不參加本輪核酸檢測的沿街商舖從業人員，除上述措施外，對其經營場所一律關停；對違反疫情防控規定，引起疫情傳播造成擴散的，依法追究刑事責任。

據《天目新聞》報導，對於上述通告，有大陸律師表示，通告內容沒有法律依據，既不合法也不合理，違反《立法法》、《行政處罰法》、《行政強制法》等規定。該律師更表示，若真的有人被拘留、罰款，可申請行政復議或向法院提起行政訴訟。