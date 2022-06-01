受到近日我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，據勞動部統計指出，截至今天為止，我國無薪假（減班休息）共有2578家實施、人數達1萬7193人，較上周增加99家、1412人，增加的人數集中在住宿及餐飲業，甚至還有中大型飯店、連鎖餐飲業等實施。

據統計指出，無薪假實施仍集中在以旅行社為主的支援服務業，仍有1472家、9123人實施，但本周增加的行業別集中在住宿及餐飲業、批發及零售業及運輸及倉儲業。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，雖然本波的疫情從4月下旬就開始影響，但一開始可能雇主會自行吸收、鼓勵休假，再無法有獲利，才會走到減班休息，且實施的規模會從較小型事業單位開始，後續才會有中大型的事業單位實施。

黃維琛說，本期增加有6成集中在住宿及餐飲業，且住宿業中有2家中大型飯店，也有連鎖餐飲業實施，也是本波疫情影響以來較明顯的時刻；至於批發及零售業也是受到民眾自主減少外出、減少消費所致，運輸及倉儲業則有部分的遊覽車業者因為民眾減少旅遊所致。

黃維琛認為，由於本波減班休息仍與疫情息息相關，如果要緩解可能要待疫情趨緩，支援服務業甚至要等到邊境解封露出曙光才有望減少。