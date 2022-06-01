端午節連假將至，許多民眾吃粽子應景過節，豐原醫院1日表示，粽子吃了較難消化、太油膩的糯米粽，或是胃口好再添加甜辣醬佐料，不少人1次吃兩顆粽子當正餐，當餐熱量就破表，血糖、體重也隨之上升，提醒民眾不可輕忽。

小小一顆粽子經過包綁，實際份量很紮實，1顆中型粽子就有將近1碗飯1兩肉還有1湯匙油，熱量約485大卡，已達1餐建議量600至700大卡的7至8成。而最簡單的鹼粽也有140大卡，約等於半碗飯，若再加1湯匙蜂蜜，就得再加47大卡熱量。

豐原醫院指出，對大多數人而言，1顆中型粽子碳水化合物（醣類）已足夠，而平日若只吃6至7分滿飯的人來說，吃1顆粽子真的太多了，但因為缺少纖維質青菜及蛋白質豆魚蛋肉類，欠缺飽足感，所以無形中吃多也不自覺。

豐原醫院建議民眾選用健康食材，例如使用五穀飯取代糯米，增加筍丁、香菇於餡料中，增加粽子的口感、香氣及纖維質，蒸過再滷的軟爛瘦肉丁取代五花肉，減少油脂量，以減少腸胃負擔。

正餐吃1顆即可，再補充不足的青菜及肉類，例如可搭配涼拌小黃瓜、涼拌豆腐、筍子清湯等清爽料理或直接煮一鍋青菜豆腐湯，避免使用甜辣醬。若點心吃1顆鹼粽，糖要少沾，下一餐則需扣除半碗飯。建議大家可斟酌粽子大小，決定該吃完一整顆或與人共享，也是避免吃過量的方法。