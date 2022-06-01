花蓮縣政府選擇5條市區客運、226處站牌作為優化示範點，延續嗨巴士識別意象，更簡化各項搭車資訊，讓乘客方便閱覽。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府先前獲公路總局挹注經費加上自籌款項共7600萬元，在台9、台11線建置400座智慧站牌，預計今年底前完成280座，全數則盼能趕在明年2月完成。（資料照）

花蓮縣內的公車站牌目前均由各公車客運業者建置維運，牌面風格與資訊呈現不一，易使民眾感到困惑，鑑此，花蓮縣政府選擇5條市區客運、226處站牌作為優化示範點，除延續嗨巴士識別意象，以5種顏色區分每條路線，更簡化各項搭車資訊，讓乘客方便閱覽，近日將陸續更新張貼，同時也會提供各家業者設計圖面，鼓勵跟進。

建設處指出，縣內共有9條市區公車、29條公路客運、3條國道客運、15條幸福巴士及1條社福巴士，各站牌是由業者自行負責建置維運，資訊內容大致包含站牌名稱、路線圖、行經路線發車時刻表、業者資訊及圖示說明等，但各站牌的風格及資訊呈現方式不一，例如同張牌面有多個QR Code，民眾難以識別其差異性。

由於建設處獲中央補助900多萬元，辦理「花蓮公共運輸及偏鄉基本民行智慧服務管理計畫」，包含優化公車站牌，因此盤點轄內公車、客運、巴士共57條路線、1365處站牌現況，委請鼎漢國際工程顧問公司進行牌面設計。

建設處副處長張志豪表示，優化公車站牌將以市區客運301、302、305、307及308路線往返共226站進行示範性設計，牌面以簡潔方式呈現，延續花蓮嗨巴士識別意象，讓乘客能從站牌顏色辨識公車路線走向，且各項搭乘資訊簡單易懂，同時也有提供QR Code，方便民眾掃描查詢各項交通資訊

張志豪說，牌面站牌將逐步更新張貼，未來也會提供設計圖面給各家公車客運業者，鼓勵做好維管，並定期更新張貼。

此外，縣府先前獲公路總局挹注經費加上自籌款項共7600萬元，以「太陽的故鄉」為設計理念，逐步在台9、台11線建置400座智慧站牌，採智慧型電子螢幕即時顯示公車動態，並以多國語言呈現，方便外國遊客。

張志豪指出，預計下月會完成160座，今年底前再增加120座，共280座，全數400座盼能趕在明年2月完成，供民眾友善的乘車空間。