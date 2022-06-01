設置在科博館紙箱王餐廳的中榮科博兒童疫苗接種站，環境中佈滿紙箱製作的藝術品，更有大型恐龍，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種。（馮惠宜攝）

立法院副院長蔡其昌上午特別到設置在科博館紙箱王餐廳的中榮科博兒童疫苗接種站關心，並向家長、小朋友問好。（馮惠宜攝）

中央6月1日起在六都開設兒童疫苗大型接種站，台中選擇在科博館由台中榮總設置，開打首日一早現場就湧現排隊人潮，更有新北媽媽跨區帶女兒來接種，隊伍中有不少是原訂在校園接種的台中市國小學童抽單來施打，整個上午統計有700多位兒童完成接種。

設置在科博館紙箱王餐廳的中榮科博兒童疫苗接種站，除場地特別，環境中佈滿紙箱製作的藝術品，更有大型恐龍，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種；台中榮總採12線同步開打，一天的施打量能達3600人；且有別於其他兒童大型接種站，中央流行指揮中心宣布採隨到隨打，中榮卻提前一天開放網路預約，截至1日上午9點已有1600多人預約，首日每小時開放50名現場隨到隨打；台中榮總院長陳適安表示，6月2日起就全採預約接種方式。

現場人潮滿溢，上午8點30開打，6點多就有人前來排隊，新北中和林媽媽說，娘家在台中，女兒就讀國小，但新北的疫苗太難預約，校園接種拖到端午節後，她在台中排診所也都碰壁，還好有預約到中央的快打站。

現場也發現有許多就讀台中市國小的學童原訂在校園接種，卻等不及抽單來科博館接種，一名大里的家長就說，孩子學校要下周才能接種，班上同學紛紛抽單自行預約，他們預約不到診所，趕早到現場排隊；而台中國小四年級廖姓學童媽媽說，兒子學校安排在六月十日接種，先前預約不到診所，所以今天帶孩子來快打站接種。