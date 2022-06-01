中央6月1日起在六都開設兒童疫苗大型接種站，台中選擇在科博館由台中榮總設置，開打首日一早現場就湧現排隊人潮，更有新北媽媽跨區帶女兒來接種，隊伍中有不少是原訂在校園接種的台中市國小學童抽單來施打，整個上午統計有700多位兒童完成接種。
設置在科博館紙箱王餐廳的中榮科博兒童疫苗接種站，除場地特別，環境中佈滿紙箱製作的藝術品，更有大型恐龍，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種；台中榮總採12線同步開打，一天的施打量能達3600人；且有別於其他兒童大型接種站，中央流行指揮中心宣布採隨到隨打，中榮卻提前一天開放網路預約，截至1日上午9點已有1600多人預約，首日每小時開放50名現場隨到隨打；台中榮總院長陳適安表示，6月2日起就全採預約接種方式。
現場人潮滿溢，上午8點30開打，6點多就有人前來排隊，新北中和林媽媽說，娘家在台中，女兒就讀國小，但新北的疫苗太難預約，校園接種拖到端午節後，她在台中排診所也都碰壁，還好有預約到中央的快打站。
現場也發現有許多就讀台中市國小的學童原訂在校園接種，卻等不及抽單來科博館接種，一名大里的家長就說，孩子學校要下周才能接種，班上同學紛紛抽單自行預約，他們預約不到診所，趕早到現場排隊；而台中國小四年級廖姓學童媽媽說，兒子學校安排在六月十日接種，先前預約不到診所，所以今天帶孩子來快打站接種。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。