俄軍目前已經佔領大半北頓內茨克(Severodonetsk)地區,也是俄軍的最新戰果,而該地也是烏軍在盧甘斯克地區最後一個戰略要地,之後如何守住頓內茨克(Donetsk)乃至整個頓巴斯地區成為戰情關鍵。而俄軍取得進展後也帶來一個問題,俄軍是否會繼續使用同一套狂轟濫炸的戰術繼續進攻?

衛報(The Guardian)分析,目前在俄羅斯境內、緊鄰烏克蘭蘇米(Sumy)省的的庫斯克州(Kursk)中有大量軍隊、火炮在邊境集結,俄軍極有可能複製在盧甘斯克地區的模式繼續進攻。

雖然這種戰術進展緩慢,但在盧甘斯克地區的進攻來說,讓烏軍陷入兩難的境地-是要在傷亡迅速增加的情況下堅守,還是要冒著給侵略者勝利的風險撤退。

未來如果在俄軍完全佔領北頓內茨克之後,俄軍可能會試圖越過北頓涅茨河(Siverskyi Donets River)向北方推進,以攻打斯拉夫揚斯克(Slovyansk);在佔領北頓內茨克之前,俄軍數次渡河都被烏軍擊退,且為俄軍帶來重大傷亡。

而俄羅斯在該地區的勝利也說明了烏軍受到了一定程度的損失,或是後勤補給不足,俄烏雙方的損耗程度目前來說來以評估。但可以確定的是,俄軍若繼續集中力量進攻,會帶給烏軍極大的壓力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)兼任研究員、澳洲退役陸軍少將萊恩(Mick Ryan)表示,正如俄軍行動所表明,若他們集中力量在烏克蘭較小的地區,他們可以取得戰術上的勝利。

雙方都沒有表現出對對方的致命打擊能力,俄軍一直不斷的產生力量攻擊;儘管俄羅斯損失了數百至數千人,但以俄國來說,也未到筋疲力盡的程度,仍會有軍事援助自俄國送往前線支援進攻。

目前頓巴斯地區戰事仍僵持,在其他地區的戰線,美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)表示,俄羅斯在其他地區進展仍有限,也不太可能加快速度,除非俄軍考慮放棄其他地區的作戰,進一步集中力量擴大在北頓內茨克的戰果。