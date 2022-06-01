本土疫情爆發，第一線的醫護人員也相繼確診，馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，院內一名急診護理師平時個性大剌剌的，一得知自己確診竟立刻淚水潰堤，深入了解才知道，前天孩子向她討抱抱，但她憂心將病毒傳染給孩子而拒絕，令他忍不住感嘆，「全天下的母親怎樣都不怕，就是擔心孩子」。

白永嘉今（1）日於個人臉書指出，院內一名急診護理師，工作時動作迅速俐落、不拖泥帶水，對病患都很好，屬於大剌剌的大姊頭型，且個性愛恨分明，若病患或家屬太機車，她也不會客氣，「在我心中，她是絕對不會被病人欺負的護理師」。

白永嘉表示，上午該名護理師從家裡到醫院掛急診篩檢，結果為陽性確診，日前才確診康復的白永嘉以過來人身分提醒她注意事項，沒想到對方邊流淚邊說，「我不知道家裡的小孩要怎麼辦？我們家沒辦法一人一室，前幾天下班我一直告訴孩子，媽媽不能抱妳，我自己怎樣都不怕，就是擔心孩子」。

白永嘉坦言，過去從未看過護理師哭過，護理師每天在急診室水深火熱，絕對不會害怕確診，就是擔心孩子有任何一點病痛，並表示醫院已在想辦找空間安置她，確保她不會傳染給孩子，同時白永嘉也感嘆，「全天下的母親都一樣，盼她早日康復，孩子們也平安健康。」

貼文曝光，隨即引發1.2萬網友按讚，「看到心好疼，謝謝您們的無私奉獻付出服務」、「再剛強的女超人，孩子永遠是考量的最優先序位」、「祝福他們一家平安健康」、「其實這是每個當媽的醫護心聲啊」、「謝謝您們無私的奉獻，辛苦了」。