foodpanda除了這次捐贈「助老營養箱」，先前更連續三年小年夜送年菜到長輩家。（老五老基金會提供／林良齊台北傳真）

foodpanda號召民眾輸入優惠碼，累積捐贈老五老基金會800份「助老營養箱」，今天由外送員協助配送至台北市、台中市及彰化縣偏遠地區長輩家中。透過高蛋白、膳食纖維等營養素補給，讓長輩獲得更完善的餐食照顧。

90歲榮民劉爺爺，因經濟弱勢平時皆以簡單的飯菜為餐點，難以完整攝取各類營養素，近期因肌力退化、時常跌倒，這次老五老送來「助老營養箱」包含平常會作為早餐的大燕麥片、保久乳等，爺爺直呼：「很謝謝大家的幫忙，讓我不用再煩惱早餐沒得吃！」。

老五老基金會表示，許多長輩時常因餐食獲得不易，被迫只能選擇單一性的食品，久了不僅失去餐食幸福感，營養也跟著流失，導致身體功能快速退化；近年加上疫情，讓獨居長輩營養與生活補給狀況更加困難，據調查，51.2％的獨老在乳製品類，未達建議最低標準量，水果、蛋豆魚肉類中也各有48％及37.2％的人未達標，因此發展「助老營養箱」並特委營養師針對長輩普遍缺少的營養素進行設計，提供好保存、好食用的商品，協助維持健康、預防衰弱。

老五老基金會執行長游麗裡表示，近年來因疫情嚴峻，在獨老服務上也看到更多的困境與需求，感謝foodpanda除了這次捐贈「助老營養箱」，先前更連續三年小年夜送年菜到長輩家。另，為保長輩及服務人員健康，持續募集防疫物資包、N95口罩及快篩試劑。捐款可洽老五老基金會官網。