國內疫情變化不斷，在這波疫情之下，中央流行疫情指揮中心在購買快篩劑和口服藥被質疑慢半拍，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰也點出關鍵，他表示，台灣一向自豪的健保醫療打出原形，認為「醫療省錢思維」使得部署落後；北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，健保制度問題非短時間可解決，疫情只是個照妖鏡。

蘇一峰今在臉書表示，「一場疫情把台灣自豪的健保醫療打出原形來」，包含健保制度下，醫療人員長期維持高檔運作，剩餘的醫療量能不足；醫療血汗壓榨思維下，快篩抗病毒藥物等第一時間不敢大量購買。

蘇一峰指出，醫療人員不斷被壓榨，醫療支出占比逐年下降，導致人才流失、量能不足；一病毒大，占約三分之一至四分之一的住院病人，許多民眾平常慢性病不處理，結果被新冠肺炎影響變嚴重而住院，但現在政策為陽性確診住院優先、陰性報告住院有限。

陳昶宇表示，其實指揮中心也是蠻可憐，健保制度問題並非一天兩天的事情。