台中市遺址文物豐富，目前有包括西大墩、惠來、牛罵頭、清水中社等7處市定遺址，出土文物眾多，卻缺乏適當的收藏、展示場域，且開發單位挖掘出遺址後，往往面臨許多困難，市議員王立任等人呼籲比照台南成立小型考古隊；市長盧秀燕表示，後端保存問題更重要，將會仔細研議。

市議員王立任、謝志忠、黃守達、張耀中質詢指出，台中市目前已知遺址有205處，其中包括7處市定遺址、8處列冊遺址，另有普查在案的疑似遺址190處，台中考古文物豐富不輸給台南，但目前許多文物出土後都流落在各個研究單位，未獲得完整的保存與展示。

王立任強調，近日海線地區一所學校就挖出了遺址，依規定必須立即停工、進入試掘，許多公部門或民間開發單位在施工時也面臨此情況，讓開發單位很困擾，建議市府比照台南成立考古中心、考古隊，可幫助重大建設順利開發並兼顧文物保留目的。

文化局長陳佳君表示，台中市目前的出土文物多典藏存放在挖掘單位，有部分則放在大里菸葉場；出土文物必須要有專業的設備與典藏空間，包括人力、空間與設備都是問題。盧秀燕則強調，文物出土的後端問題更顯重要，市府將整合閒置可利用空間，將好好研究。