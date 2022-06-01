鑫龍騰開發（3188）去年營收、每股EPS雙創歷史新高，1日召開股東常會，通過配發現金股息0.5元、股票股利0.5元，合計1元，今年將靠總銷大約15億元的「中正08」大樓建案，貢獻營收，由於蛋白區屋量太大，鑫龍騰開發未來將主攻蛋黃區，並以成屋銷售為主。

鑫龍騰開發2021年營收、每股EPS雙創歷史新高，1日召開股東常會，通過配發現金股息0.5元、股票股利0.5元，合計1元，會中也進行董事改選，5席董事當選人包括黃學藤、黃勁嘉、陳財發、陳宗燦、和首次進入董事會的張志豪，另有4席獨立董事則是陳順天、范天賞、賴福將、以及張銘峰，並推選黃學藤續任董事長，聘任黃勁嘉續任總經理。

鑫龍騰開發董事長黃學藤指出，2021年營收 14.93億元，年增達84％，在疫情期間表現十分亮眼，2021年入帳主要來自高雄透天案「鑫藝墅」、「鑫苑」、以及台南大樓案「領袖特區」。

黃學藤表示，鑫龍騰開發今年將以總銷大約15億元的「中正08」大樓建案為主，該案預售時平均每坪約25萬元，目前已經漲至每坪35萬元到36萬元，該案在可望今年第四季開始入帳。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉指出，為了佈局鑫龍騰開發未來營收，鑫龍騰開發從2023年到2025年，分別有「鑫天地 II」、「鑫高鐵II」、以及「鑫巨蛋 II」可以完工入帳，總銷金額分別是32億元、20億元、以及24億元，其中的「鑫天地 II」及「鑫巨蛋 II」目前預售中。

黃勁嘉說，由於蛋白區案量太大，鑫龍騰開發未來推案區域，將以蛋黃區為主，考量缺工、缺料，成本難以掌握的情況之下，鑫龍騰開發售屋策略也將行調整，不再預售，改採先建後售。

他指出，鑫龍騰開發過去主要以首購族群為目標客群，正逐漸將產品型態，朝多方向規劃，去年以每坪200萬元買進、位於左營高鐵特區的御花園KTV舊址，未來將推出超高樓32樓的新案「鑫高鐵 5」。

而現今正夯的南台灣半導體產業「S」廊帶的高雄岡山生活圈，黃勁嘉表示，2021年以每坪大約72.5萬元標得的87期重劃區土地，規劃今年動工興建，將先建後售模。

他說，該區域除了岡山樂購站前場及秀泰影城，台鐵共乘轉運站「捷運岡山站」2024年完工之後，生活機能將更完善，後市看好，也將成為建商未來的推案重鎮之一。