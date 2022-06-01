國際機構警告，高通膨、供應鏈中斷帶給經濟衰退風險明顯上揚。中華經濟研究院長張傳章1日表示，經濟情勢近期不確定性大幅增加，製造業、內需產業的信心都出現下降，加上主計總處近日下修2022年GDP年增率至3.91%，也上修CPI的估測，實際上他感覺經濟是在放緩，而央行6月理事會的利率調整很關鍵。在物價上漲不容忽視下，又要防止升息帶給經濟成長的干擾。

張傳章指出，央行這次還是會升息，在經濟情況不佳下，每次升息1碼或半碼的機率較大，對有貸款包袱的民眾壓力少一些，又能打壓通膨，也有抑制房地產價格錯置的現象。

今（1）日公布的5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為53.5，是2020年7月以來最慢擴張速度；5月台灣非製造業經理人指數（NMI）為45.1，指數驟跌10個百分點，而且中斷連續10個月擴張轉為緊縮，是2020年5月以來最快緊縮速度。調查單位中經院表示，中國封控、歐美升息通膨等影響逐漸擴大，各項產業景氣下修力猛，調查結果，近乎全面呈現大跌的局面。

其中，有景氣火車頭的營造暨不動產業，繼上個月產業NMI已重挫，這個月更緊縮到51.3。中華經濟研究院助研究員陳馨蕙表示，本土疫情擴大使得看屋人潮減少，政府打炒房和央行升息都讓買家觀望。

中經院副院長王健全認為，房地產景氣和利率有很大的影響，央行3月升息1碼，目前官方利率是1.375％，若是跟著美國聯準會在6、9、12月3次理事會升息，有經濟學者說每次會升2碼，然而經濟成長確實要顧及，又要考量台美利差，每次半碼到1碼較為合理，下半年若升3次的半碼，官方利率接近2%，價飆的房地產應就會回跌，而且會從蛋白區開始，可能明年初房地產漲價情況可以止住。