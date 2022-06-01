嘉義市立委王美惠提出中央配發疫苗的資料。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

中央在六都設置兒童疫苗大型接種站，排擠到嘉義縣市等多個縣市的疫苗被臨時抽單，立委王美惠今天緊急滅火，強調中央配撥給嘉義市的疫苗超過100％，但市府表示，嘉義市也施打外縣市兒童，需要約1.9萬多劑，中央的算法會排除掉非嘉義市兒童。

王美惠表示，嘉義市5至11歲戶籍人口1.7萬多人，扣除800多人已確診、4660人已接種莫德納，符合BNT接種資格者剩餘1.1萬多人，而中央已配發超過1.1萬劑兒童BNT疫苗，嘉義市的配發比例超過100％。

王美惠表示，對於嘉義市政府提及有2成非設籍在嘉義市的兒童在嘉義市接種，有疫苗需求，她已聯繫中央疫情指揮中心協助，中央會立即和嘉義市政府連絡，依近日嘉義市兒童注射的狀況，配送需求的數量。

市府衛生局長廖育瑋表示，用設籍嘉義市兒童來算約有1.7萬人，但用嘉義市生活人口數來算，約需求1.9萬劑疫苗，目前嘉義市有約1.3萬劑疫苗，扣除掉800人確診、4000多已打莫德納（包括外縣市兒童），在不分縣市、鼓勵人人接種疫苗的防疫策略下，嘉義市疫苗就不夠用。