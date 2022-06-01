男星潘綱大與導演老婆蔡雲芹今年1月才爆出離婚，當時消息曝光引發議論，如今傳出憾事，蔡雲芹驚傳輕生亡故，潘綱大得知消息後，隨即前往協助家屬處理前妻後事，而她13天前在社群貼出兩人合照，竟是說「再見」，回頭再看這則貼文，不禁讓人感傷落淚。

26歲台北電影節「非常新人」潘綱大，過去以〈浪子回頭〉MV打開知名度、又以電影《該死的阿修羅》提名金馬獎最佳新演員，即將走紅之際，卻爆出與編劇妻子蔡雲芹離婚、逼墮胎等負面新聞，而潘綱大甫退伍不久，今日又再傳噩耗，前妻蔡雲芹已輕生身亡，潘綱大的經紀公司證實此噩耗，並回應：「綱大也是被家屬通知才知道這件事的，他第一時間立刻去協助家屬處理後事，綱大和家屬都感到非常的悲痛、難過。希望大家給他們一點空間。」

蔡雲芹過世13天前，曾貼出與潘綱大的合照說再見。(翻攝自蔡雲芹IG)

如今蔡雲芹驚傳輕生亡故消息，經常透過社群分享心情的她，最後一則IG停留在上個月21號，寫著「我會努力活下去」，收到許多人的勸慰，事實上她13天前突然貼出了與潘綱大的合照，寫下：「再見了！我對愛的」，如今事發後回頭看這篇發文，不禁讓人更加感傷。

蔡雲芹最後po文停留在上月21號，自我喊話要好好活下去，沒想到傳出憾事。(翻攝自蔡雲芹IG)

蔡雲芹這半年狀況不佳，如今傳出亡故消息，讓人感到遺憾，潘綱大與蔡雲芹於2019年結婚，算是挺早婚，去年才一起搬了家，也同樣都在影視產業工作，男方還曾提過夢想是一起合作拍電影，但事與願違，兩人去年12月27日正式協議離婚，似乎走不出傷痛；而蔡雲芹將在本周火化，潘綱大也到場弔唁處理後事。

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