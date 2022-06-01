王朝輝醫師與光澤美肌保養術。（光澤醫美集團提供）

光澤美肌保養術書本情境照。（光澤醫美集團提供）

天后御用美肌推手、光澤美肌教父皮膚專科王朝輝醫師將二十年累積的看診經驗，濃縮成一本「光澤美肌保養術」，堪稱為近幾年來最完整又淺顯易懂的「皮膚保養百科」。

在皮膚專科醫師、醫美集團執行長的雙重身分之下，王朝輝集結二十年的皮膚科臨床經驗寫下「光澤美肌保養術」，從發現問題到解決問題，完全對症下藥的「皮膚保養百科」，要帶給想要保養皮膚卻不知道從何開始、以及不知道如何正確保養的朋友們，要怎麼找回肌膚的健康，成為光澤美肌。

王朝輝表示，「我之所以會不厭其煩地反覆講述這些基本知識，正是因為這些知識攸關肌膚好壞，儘管每一個人的肌膚狀況及條件不盡相同，肌膚的保養，甚至要擁有能散發出光澤的肌膚，它的基本道理卻是相同的，也就是說，把基礎工作做好，擁有光澤美肌真的非難事。」「光澤美肌保養術」從今年2月出版至今已銷售超過2千本，獲得各界好評，並推出一般版與網路通路贈品版，買書限量贈送價值千元贈品。博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售中。