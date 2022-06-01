苗可麗落淚心疼女兒所有事情都1個人處理。（三立提供）

「惡女一姐」苗可麗日前釋出回歸三立台8多支霸氣十足飆罵預告，今晚「曾甄妃」將正式登場。戲裡角色嗆辣不忍讓，戲外苗可麗說自己是朋友認證的「俗辣」，尤其面對寶貝女兒李琦琦，她說念大二的女兒有個穩交的男友，至今她都不敢直接跟女兒說要帶保險套，也不好意思問2人已經到什麼程度。有次女兒要回男友家過夜，只敢隱諱地問女兒晚上跟誰睡，她大笑表示：「我就臭俗辣，我不好意思提，她也不好意思講，說實在我們都是過來人，年輕人很容易興奮，不知道要怎麼避孕，我比較擔心這個。」

苗可麗和女兒的關係很像好朋友，女兒會主動跟分享和男友相處細節，苗可麗也很喜歡男方，認為男方是個憨厚很乖的男生，只是很害羞：「我只有跟他見過面，他媽媽有來我的店裡，他好像很害羞，我說要請他吃飯，但他一直沒空。」這次回歸演台8，女兒男友的媽媽還興奮傳訊息給她說：「終於看到妳。」她也熱絡地回復：「請親家幫我分享啊！」

苗可麗過去因為和女兒相處的時間太少，只要提到女兒都會忍不住落淚，但這幾年她在台中開一間骨董娃娃博物館，沒工作時就回台中處理店裡的事情，就近和在台中念書的女兒、家人相處，很珍惜這段時光。現在面對女兒心態已經轉變很多，她透露女兒8月即將要到英國念書，她以為自己會很捨不得、難過，但實際上當女兒英文測驗通過時，她比女兒還高興，非常祝福她，尤其所有出國代辦事項，女兒全1個人處理好，她開心地說：「她就是長大了，不知不覺事情都可以自己處理好，很為她開心。」

苗可麗坦承對親近的人有時候耐心都不夠，但不是沒有愛，她分享前陣子女兒把車子送去大保養，期間跑去練拳擊到晚上11點，把昂貴名車放在保養廠過夜，苗可麗心急地念了她一下，女兒居然站在路邊哭，回家路上一路道歉，讓她好自責。隔日女兒一大早就到保養廠等開門，確定車子還在，趕緊回報跟她說：「我整天都在求菩薩保佑車子沒問題。」說到這苗可麗還是忍不住掉下心疼的眼淚：「她所有事情都是1個人處理，1個人回家，我居然罵她罵到她在路邊哭，我是不是話講太重了。」

對於這次回歸8點檔，女兒貼心地要她不要太累，而最開心的莫過於她媽媽：「以前她每天都可以在電視上看到我，但很久沒拍8點檔了，這次我哥還特地上網給她預告，她超開心，稱讚我好有氣勢。」苗可麗說媽媽現在三不五時就會傳訊息問她去拍戲了嗎？拍完回家了嗎？母女互動相當可愛。