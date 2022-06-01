北投大地酒店於今夏首次推出訂閱制服務，自即日起至7月31日止，外帶美食、休閒泡湯、住宿體驗等三大面向各有專屬優惠方案，其中奇岩一號北投店暨萬豪旗艦店、喜歡西餐廳共同推出五星美食外帶限定專案，儲值3萬元即可擁有3萬7,500元的餐點消費金，能將大地酒店最經典的川湘料理或最精緻的歐陸料理帶回家品嘗。而溫泉美湯與芳療紓壓專區，儲值後最高優惠金額也達7,000元，而大眾風呂、獨立湯屋、露天泳池活水區、SPA療程皆適用，以各種方式來舒緩身心的疲累。

另外，響應防疫的慢活長住專案，北投大地酒店提供3～7天的住宿儲值專案。以奇岩客房為例，儲值7天最高可折抵近萬元。

外帶美食儲值專案是疫情期間的最佳選擇，大地酒店旗下的奇岩一號北投店、萬豪旗艦店、喜歡西餐廳等三間餐廳首次聯手推出「外帶限定」的訂閱制專案，儲值1萬元至3萬元都享有不同的折扣，儲值愈多，優惠愈大，一次儲值3萬元，可以購買到價值3萬7,500的美味餐點，而且不分平假日均能使用，想要一嘗五星級美食，卻仍不放心出門用餐的朋友非常實用。

針對喜歡泡湯、游泳或是體驗SPA芳療的消費者，大地酒店推出療癒紓壓休閒儲值專案，其中儲值3萬8,000元，即可使用4萬5,000元的消費金，而且獨立湯屋、大眾風呂、露天泳池活水區、SPA療程皆適用。

疫情期間，許多人有長住3～7天的需求，慢活長住訂閱制專案就是響應把家留給居隔親友，健康家人外出入住飯店的呼籲，其中奇岩客房及楓林客房均有3天、5天、7天不等的長住方案。例如：奇岩客房2人一室，7天原價6萬1,600元，憑專案入住只要5萬2,000元，有將近萬元的優惠；楓林客房則可三人同時入住，7天原價9萬3,100元，採用專案價只要7萬7,000元。

大地酒店表示，使用訂閱制專案的貴賓，服務內容不減反增，在入住時先享房型免費升等，翌日提供美味豐盛早餐，入住時免費使用館內所有設施，於館內所有餐廳消費再享9折優惠，每房可獲贈House Wine一瓶，非常適合親人朋友一起出遊，享受慢活悠閒的度假時光。

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