苗栗縣政府環保局委託廠商在通霄鎮一處加油站進行土壤及地下水監測，鑽孔作業時卻將油槽鑿破，造成1萬5000公升柴油遭汙染，業者蒙受損失；環保局今天表示已邀雙方協調進行善後。

苗栗縣通霄鎮新埔地區的加油站業者杜俊宏今天表示，由縣府環保局委託的環境科技公司5月26日到場要設置監測井，施工過程中卻直接把加油站的柴油油槽鑿破，導致1萬5000公升的油品遭到汙染，營業大受影響。

杜俊宏指出，柴油槽意外被鑿破一個大洞後，施工人員只先緊急將洞口暫時焊接封閉，事後就不聞不問，他只好自己先把被泥水汙染的柴油抽出來，暫存到其他大型油桶，面對站區堆置大批廢油，整天提心吊膽。

苗栗縣加油站商業同業公會理事長周志晟質疑，縣府環保局的承包商在施工辦理檢測前，並未進行風險評估，鑿破油槽後一走了之，也沒有危機處理，若發生工安意外，誰來負責？且業者停業損失動輒數百萬，相關作業應有完整標準流程，才能確保加油站業者權益。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳接受媒體訪問指出，事件起因是為設置加油站土壤及地下水監測井之前，雙方在指界過程中，對油槽範圍判斷發生錯誤。

蔡政勳說，委外契約中有要求承包商投保意外責任險，昨天已邀集雙方進行協商，由廠商先行支付報廢柴油回收費用新台幣45.5萬元，廢油也已載運走，以確保安全，其餘雙方責任持續釐清中。

蔡政勳說，環保局將監督廠商妥善處理，擔負起應有的責任，後續也將要求類似施工案件時，應再三確認管線及設施位置，避免意外再次發生。（編輯：張雅淨）1110601