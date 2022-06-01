法新社報導，菲國4月13日召見中國駐馬尼拉大使館一名高級官員，抗議中國海警船騷擾一艘當時正在進行一項聯合海洋科學研究任務的台灣船隻「勵進號」。外交部今天表示，中國海警騷擾行徑不僅違反聯合國海洋法公約賦予台灣與菲律賓從事科研的權利，更危害區域海域安全，外交部予以嚴正譴責。

美國華府智庫亞洲海事透明倡議（AMTI）發布報告指出，台灣國研院海洋中心研究船「勵進號」於三、四月份間在菲律賓呂宋島海域進行勘測，中國的海警船不時在後尾隨盯哨，台灣則先後派出三艘巡防級救難艦伴行。

外交部表示，我國「勵進號」科研船是參與國立中央大學與菲律賓大學共同合作，在菲律賓呂宋島西部海域進行聯合海洋科學研究計畫。

外交部指出，台菲間進行海事科學研究符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等相關國際法規範，中國海警肆意騷擾的行徑，不僅違反聯合國海洋法公約賦予我國與菲律賓從事科研的權利，更危害區域海域的安全及穩定，外交部予以嚴正譴責。

外交部強調，我國重申蔡英文總統於2016年7月19日提出的「四點原則」及「五項作法」，我方期以和平對話方式，與國際社會共同處理南海議題。外交部誠摯期盼各聲索國保持自我克制，以和平理性態度進行協商；我方堅決反對以恐嚇、脅迫或武力方式，侵害他方在國際法下享有的權利。