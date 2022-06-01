國內疫情仍在持續，基隆市政府6月1日表示，為守護0至2歲托育幼童及第一線人員健康，自5月24日起，基隆市社會處提供市內照顧0-2歲幼童的托育人員每人3劑快篩試劑。

基隆市長林右昌認為，2歲以下托育幼童無法接種疫苗、不易落實配戴口罩，也不是快篩試劑的適用年齡，為確保幼童及托育人員的健康，自5月24日起，基隆社會處便針對市內9間托嬰中心及在職居家托育人員（總計400人），發放每人3劑快篩試劑。

社會處指出，根據防疫與傳染病專家的建議，家庭內群聚感染是孩童染疫最重要的原因，而保護孩子最好的方式就是家庭成人完成三劑疫苗，並使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況。因此，透過提供托育人員快篩，將可有效確保幼童及托育人員的健康狀況。林右昌也寫了一封給托育人員的公開信，感謝第一線托育人員不畏疫情，辛苦照顧受托幼童。

社會處提供的快篩試劑，透過居家托育福利服務中心的訪視輔導人員，在婦幼福利服務中心1樓設置領取櫃台，自111年5月24日開始採分區分流發放，以降低群聚情形。另考量部分托育人員因確診不能出門領取快篩試劑，自111年5月30日起使用郵寄方式將快篩試劑送達托育人員手中，讓本市所有托育人員盡快取得。

社會處表示，目前全市托嬰中心工作人員及在職居家托育人員已全數取得快篩試劑，托育人員表示感謝市長對第一線托育人員的著想。期盼透過發放快篩試劑，守護0-2歲托育幼童及第一線托育人員的健康。