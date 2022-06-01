國民黨新北市議會黨團今日針對新北市社福措施聯合質詢，議員江怡臻指出，弱勢家庭坐月子到宅服務應該要跟生育獎勵金併行，而非二選一，才能更有效幫助弱勢家庭，新北市議員陳偉杰也呼籲市府擴充提供課後照顧服務的小衛星據點，讓疫情期間受到影響的孩童可以獲得更多的協助，擴大社會安全網的範圍。新北市長侯友宜當場允諾照辦。

江怡臻指出，弱勢家庭坐月子到宅服務從2020年開始實施，服務項目包括產婦及新生兒照顧、簡易家務及月子餐製作等等，但是在實際的執行層面，即使服務價值約3萬元，約有3成家庭仍選擇兩萬元的生育津貼，這些弱勢媽媽為了支持家庭，反而沒辦法享受到坐月子的服務。

江怡臻說，市府應該從擇一改成併行，讓弱勢家庭可以兼領2萬元生育獎勵金和享受120小時免費坐月子到宅服務，市府也要擴充優質月嫂的量能，服務更多弱勢媽媽，照顧好他們，也會幫助到這些家庭的狀況，未來更希望能擴及一般家庭，讓更多家庭受惠；而針對小衛星課後照顧的設置，除了委託公益組織跟教會外，也要更積極的拓點。

陳偉杰表示，在疫情影響下，許多孩童需要更多的照顧，包含課後的安置以及提供教育資源等等，小衛星也可以跟學校合作，把一些個案轉接到各個據點，讓這些孩童受到更好的照顧，也擴充社會安全網的功能。

侯友宜承諾，會將兩塊服務併在一起來做，未來弱勢家庭可以同時獲得月子服務以及生育獎勵金；而目前已經有142處小衛星，將會積極努力擴增據點，年底將會多出十個據點，加強服務的範圍。

社會局長張錦麗表示，目前月嫂的量能市府正在積極擴充，未來也會朝向提供全部的媽媽月子服務的方向努力。而在小衛星的設置上，會把資源共享給學校，加強聯繫機制，把需要照顧的孩童轉給小衛星，也會給據點教育訓練，幫助到更多孩童。