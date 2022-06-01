2染疫嬰家中死亡 首見才滿月就病歿

本土今增122例死亡，其中有2例為嬰兒，其中一位是剛剛滿月的男嬰，為目前年紀最小死亡個案。而該名男童確診當天已沒有生命跡象，司法相驗為新冠病毒感染與呼吸衰竭；另一例是5個月大的女嬰，死因目前判定為新冠肺炎合併心肺衰竭，不過，這名個案後續也有通報社政與警政來處理照顧流程相關的問題。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，1個多月大的本國籍男嬰為早產兒、有肺部疾病，同住家人有人確診，5月24日發燒，隔天（25日）早上發現嬰兒昏迷無反應，且缺氧全身發紫，由警察協助陪同到醫院採檢PCR陽性，確認沒有生命跡象，當天經司法相驗，開立死亡診斷書 ，有呼吸衰竭、新冠病毒感染的情形，屬於家中死亡的個案。經法醫判斷，死因為新冠肺炎與呼吸衰竭。

羅一鈞指出，另一名是印尼籍5個月大的女嬰，由外籍媽媽的友人照顧，5月14日女嬰發燒至38度，由照顧者協助快篩陽性，但個案沒有就醫，僅自行餵食退燒藥，隔天發現女嬰陷入昏迷、缺氧發紫，由照顧者送醫，到醫院以後已經沒有生命跡象，經過司法相驗，發現有新冠肺炎感染，而行政相驗開立診斷書，診斷為新冠肺炎合併心肺衰竭。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞補充說，印尼籍女嬰的部分，有通報社政與警政來處理照顧流程上的處理，不過，目前死因先按照行政相驗的結果，診斷為新冠肺炎合併心肺衰竭。截至目前，兒童死亡個案累計12例。

羅一鈞表示，台灣兒童重症至今累計29例，其中15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例是哮吼、1例共病腦腫瘤、3例家中死亡。腦炎個案中有5人死亡，沒有增加。