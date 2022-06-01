年底的九合一大選將至，國民黨對於高雄市長人選尚未決定，日前除了前高雄市副市長李四川被點名之外，前高雄市民政局長曹桓榮也有意爭取，近日他更是以高雄市黨部副主委的身分勤走基層，許多人認為這是準備參選高市長的起手式，結果引來前高雄市長韓國瑜到曹桓榮的臉書留下21字的鼓勵。

曹桓榮昨（31）日在臉書上分享自己拜訪了高雄杉林區上平里，參加老人福利協進會端午佳節免費發放，關懷獨居長輩及弱勢朋友，曹也感謝許多志工大哥大姐的付出，更強調「高雄因為有你們而美麗」，同時他也提及，在高雄的每個角落都有令人感動的人、事、物，他也會持續分享高雄的好、高雄的美。而韓國瑜也在臉書留下21字表示「謝謝桓榮局長總是分享高雄的美好讓更多人知道」。

曹桓榮則回應，「謝謝市長的打氣鼓勵，希望集合所有良善的微光一起照亮￼高雄、照亮台灣」。兩人對話瞬間讓許多網友們大讚，紛紛留言表示「感謝曹局長關懷高雄」，也有人直言「勝選在望」。

曹桓榮也向眾多網友喊話，「謝謝您的肯定，不管職務角色如何，我們一定要永遠和基層民眾站在一起」，而曹桓榮一路走來受到親朋好友的鼓勵與支持，因此他也抱著感恩及回饋的心，強調身為在地子弟的他，會持續分享高雄的好、高雄的美，相信大家都希望高雄更好，因為愛、我們一直都在。