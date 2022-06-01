吳慷仁（右）跟陳澤耀在新片中飾演苦命兄弟檔。（摩爾娛樂 ／ 新世紀南向開發有限公司提供）

由吳慷仁、陳澤耀及2017年國際中華小姐亞軍林宣妤主演的台馬跨國合作劇情電影《富都青年》，於6月1日在吉隆坡正式開鏡。其中二度到馬來西亞拍戲的吳慷仁，不改拼命三郎的作風，為角色瘋狂瘦身、曬黑，自虧就像煮熟的蝦子，網友則形容是「慷仁變蝦仁」。

吳慷仁5月初就來到馬來西亞Long stay準備，為了角色努力瘦身和曬黑，減重已超過8公斤以上，可惜沒辦法好好品嚐掛念已久的大馬美食，像是福建麵、叉燒、甜食等，馬來西亞籍演員陳澤耀苦笑表示：「原本想盡地主之誼，帶慷仁哥好好品嘗美食，可是他要瘦身就沒辦法啦！」。

吳慷仁這次到馬來西亞拍戲，一切在他眼裡都很新鮮，很喜歡探索當地人生活的方式，到處去探尋各種角落，他說：「我很喜歡馬來西亞，因為有種熟悉的味道，有點像我小時候記憶中有過的氣味，有說不上來的親近。」而這次與陳澤耀演兄弟，兩人經由一起相處，一同吃飯、打工來培養感情，直讚陳澤耀是個善良的大孩子：「陳澤耀在與他同年齡層的藝人身上，讓我看到很少見的生活感。我覺得這趟來，我是演這裡（大馬人）的角色，反而像是我在模仿他、跟他學習。」

電影《富都青年》是王禮霖從監製身份再跨界當導演，也是金馬影后李心潔首度擔任監製的作品，李心潔特別點名感謝導演老公彭順傾囊相授：「他給我很多鼓勵，以及實際經驗分享，這些意見真的幫了我不少。」

《富都青年》劇情描述兩個無法拿到身分證的兄弟，在混雜各國外勞的富都巴剎中苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的啞巴哥哥，甘於接受命運的安排，而不願向現實低頭的弟弟陳澤耀，卻因為1場命案牽連而陷入水深火熱的命運捉弄。