近期大陸選秀綜藝節目《乘風破浪》開播，節目組邀請在演藝圈擁有一席之地的女星展開生死鬥，

嘉賓包括奧運冠軍、國家舞團首席、迪斯科女王、演員、歌手等，光陣容就十分強大，吸引許多人目光。其中一位參加的嘉賓是黃奕，她參加節目之後狂瘦5公斤，喜悅跟大家分享瘦身成果，大露性感線條。

43歲女星黃奕過去演新版《還珠格格》小燕子一角走紅，被外界看作「趙薇接班人」，雖然參演作品數量多，卻離大紅差了一步。近日她參加的綜藝節目《乘風破浪》正在熱播，黃奕不忘分享近況，寫下：「參加乘風破浪瘦了10斤，背部線條都清晰了，身材變化還是自己感受最明顯！」

照片中黃奕背對鏡頭，腰部以上全沒有衣料遮擋，看起來並沒有穿內衣，她身穿白色蕾絲流蘇洋裝，隱約能看見底下的肉色，放大看才發現兩側有透明薄紗，不至於走動胸前衣料就走光，加上造型浮誇的鑽石耳環和大鑽戒，給人充滿貴氣的形象。許多粉絲狂讚「這是免費能看的嘛」、「好美的背」、「舉手投足間散發著無限的魅力，又是被姐姐美貌吸引的一天」

黃奕開心分享自己瘦身成果。（圖／黃奕微博）

而過去感情上她過得坎坷，曾有2段婚姻，與第2任丈夫黃毅清僅認識41天就決定閃婚，兩人誕下一女；不過這段婚姻黃奕自曝慘遭家暴，甚至透露前夫在家裡各角落裝了20個監視器，控制欲強到讓黃奕直呼「那段日子真的太恐怖」，她上《乘風破浪》時自揭傷疤後，也不忘調侃自己：「我感情的事情在網路上鬧得輿論紛紛，那些可怕的照片想撤也撤不掉」