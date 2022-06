美國有線電視新聞網(CNN)今(1)日刊出分析文章,指出北京有能力奪下台灣,但將付出血腥代價。

CNN今日刊出的分析文題為「中國大陸有能力拿下台灣,但要付出極其血腥的代價」(China has the power to take Taiwan, but it would cost an extremely bloody price)。文章指出,美國總統拜登近期再度表示願軍事防衛台灣,儘管後續強調美國對台政策不變,但仍令外界關注這個問題:「如果中國大陸試圖奪台,美國及盟友能阻止嗎?」

文章指出答案是「可能沒辦法」,分析師都認為,解放軍的部隊、飛彈、戰艦數量多於台灣所有或美、日能提供的戰鬥力,這代表如果北京決心要奪台,「它可能可以」。不過文章也指出,即便解放軍軍力佔優勢,任何勝利都將讓雙方付出「極其血腥的代價」。

文章分析,即使解放軍在陸、海、空各方面都有數量優勢,但解放軍在戰爭的各方面也都有致命傷,將迫使北京思考是否值得付出巨大的傷亡代價來入侵。文章盤點了解放軍侵台的4種情境。

CNN 1日刊出分析文章,指出北京有能力奪下台灣,但將付出血腥代價。圖為5月雄風三型反艦飛彈(Hsiung Feng III)發射的畫面。(圖/美聯社)

■海戰

文章指出,中國大陸有全世界規模最大的海軍,約有360艘戰艦,多過美國的300艘。北京也有規模最大的商船隊、海岸警衛隊及海上民兵,這些船隻能用來運送數十萬兵力,但同時這些部隊也需要大量補給。

智庫「2049計畫室」(Project 2049 Institute)資深主任易思安(Ian Easton)先前曾表示,解放軍若要取勝,當部隊橫渡台灣海峽時,也必須同時運送數千輛戰車、火砲、裝甲車、火箭發射器。文章形容這麼龐大的部隊橫跨177公里的台灣海峽將是漫長且危險的任務,這些載著士兵及軍備的船隻將淪為「活靶」。

蘇格蘭聖安德魯大學(University of St Andrews)戰略研究教授歐布萊恩(Phillips P.OBrien)表示,「中國大陸入侵台灣的想法,對中國海軍來說是一場大屠殺。」因為台灣一直在儲備便宜但有效的陸基反艦飛彈,與烏克蘭擊沉俄艦「莫斯科號」的「海王星」(Neptune)飛彈類似,「反艦飛彈便宜,船很貴」,他說。

不過新美國安全中心(Center for a New American Security)兼任資深研究員許卡特(Thomas Shugart)指出,北京仍可能基於數量優勢而認為這些損失是值得的,有數百艘、甚至數千艘船隻能吸收台灣的飛彈。

除了飛彈,解放軍在讓足夠的兵力登陸台灣時也將面臨大量後勤問題,傳統認為進攻部隊的人數應是防守部隊的3倍,美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)教授厄爾曼(Howard Ullman)2月指出,以45萬台灣兵力來看,解放軍須從200萬兵力中調出120萬士兵來台,那將需要數千艘船隻、且耗時數周,他評論在可預見的未來,解放軍根本缺乏對台灣全面發動兩棲入侵的軍事能力。

■航母殺手

文章指出,解放軍也可能遇上派來防衛台灣的美國海軍,尤其美國在太平洋的航母具有數量優勢,不過歐布萊恩等專家警告,解放軍有超過2000枚常規武裝飛彈,其中最令人關注的是被《環球時報》譽為「航母殺手」、「世界上第1款能瞄準大型、中型船隻飛彈」的DF-26及DF-21D。

北京從俄烏戰爭中學習教訓。

■空戰

分析師認為,解放軍可能在衝突初期就尋求空中優勢,並且認為在空中佔據優勢。

根據軍事新聞網站Flight Global,解放軍有近1600架戰機,台灣則不到300架,美國雖有逾2700架,但是分散在全球各地,解放軍的戰機則全在亞太。

分析師認為,解放軍一定會從俄軍無法取得對烏制空權中學習教訓,但台灣也已與美國達成協議,提供「刺針」飛彈(Stinger)、「愛國者」(Patriot)飛彈系統。

另一方面,鑑於更靠近台灣,北京會比美國更具優勢。近期華府智庫「新美國安全中心」模擬的戰爭結果顯示,美陸的空中衝突將以「僵局」告終。美國空軍副參謀長希諾特(Clinton Hinote)日前評論,解放軍已投資現代戰機、武器來對抗美軍,美軍也將面臨「殘酷距離」(Tyranny of Distance),也就是多數美空軍軍力都部署在800公里之外。

CNN 1日刊出分析文章,指出北京有能力奪下台灣,但將付出血腥代價。圖為台灣新兵訓練的畫面。(圖/美聯社)

■地面戰

CNN指出,解放軍登陸台灣後也將面臨艱苦戰役,台灣有15萬士兵及250萬後備軍人,且整個國防戰略都著重在對抗解放軍入侵,此外台灣也具有主場優勢,包括士氣高昂、熟悉地形。

文章指出解放軍須先找到適合的登陸點,靠近大陸及台北,同時附近又有港口及機場等設施,但是台灣相當熟悉這些可能地點,並且數十年來持續挖掘地道、地下掩體來保護這些地點。

文章提到解放軍及台灣軍隊都缺乏實戰經驗,就算經驗豐富如美軍也都有漏洞。