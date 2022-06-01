美國有線電視新聞網（CNN）今（1）日刊出分析文章，指出北京有能力奪下台灣，但將付出血腥代價。

CNN今日刊出的分析文題為「中國大陸有能力拿下台灣，但要付出極其血腥的代價」（China has the power to take Taiwan, but it would cost an extremely bloody price）。文章指出，美國總統拜登近期再度表示願軍事防衛台灣，儘管後續強調美國對台政策不變，但仍令外界關注這個問題：「如果中國大陸試圖奪台，美國及盟友能阻止嗎？」

文章指出答案是「可能沒辦法」，分析師都認為，解放軍的部隊、飛彈、戰艦數量多於台灣所有或美、日能提供的戰鬥力，這代表如果北京決心要奪台，「它可能可以」。不過文章也指出，即便解放軍軍力佔優勢，任何勝利都將讓雙方付出「極其血腥的代價」。

文章分析，即使解放軍在陸、海、空各方面都有數量優勢，但解放軍在戰爭的各方面也都有致命傷，將迫使北京思考是否值得付出巨大的傷亡代價來入侵。文章盤點了解放軍侵台的4種情境。

CNN 1日刊出分析文章，指出北京有能力奪下台灣，但將付出血腥代價。圖為5月雄風三型反艦飛彈（Hsiung Feng III）發射的畫面。（圖／美聯社）

■海戰

文章指出，中國大陸有全世界規模最大的海軍，約有360艘戰艦，多過美國的300艘。北京也有規模最大的商船隊、海岸警衛隊及海上民兵，這些船隻能用來運送數十萬兵力，但同時這些部隊也需要大量補給。

智庫「2049計畫室」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）先前曾表示，解放軍若要取勝，當部隊橫渡台灣海峽時，也必須同時運送數千輛戰車、火砲、裝甲車、火箭發射器。文章形容這麼龐大的部隊橫跨177公里的台灣海峽將是漫長且危險的任務，這些載著士兵及軍備的船隻將淪為「活靶」。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips P.OBrien）表示，「中國大陸入侵台灣的想法，對中國海軍來說是一場大屠殺。」因為台灣一直在儲備便宜但有效的陸基反艦飛彈，與烏克蘭擊沉俄艦「莫斯科號」的「海王星」（Neptune）飛彈類似，「反艦飛彈便宜，船很貴」，他說。

不過新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）指出，北京仍可能基於數量優勢而認為這些損失是值得的，有數百艘、甚至數千艘船隻能吸收台灣的飛彈。

除了飛彈，解放軍在讓足夠的兵力登陸台灣時也將面臨大量後勤問題，傳統認為進攻部隊的人數應是防守部隊的3倍，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）教授厄爾曼（Howard Ullman）2月指出，以45萬台灣兵力來看，解放軍須從200萬兵力中調出120萬士兵來台，那將需要數千艘船隻、且耗時數周，他評論在可預見的未來，解放軍根本缺乏對台灣全面發動兩棲入侵的軍事能力。

■航母殺手

文章指出，解放軍也可能遇上派來防衛台灣的美國海軍，尤其美國在太平洋的航母具有數量優勢，不過歐布萊恩等專家警告，解放軍有超過2000枚常規武裝飛彈，其中最令人關注的是被《環球時報》譽為「航母殺手」、「世界上第1款能瞄準大型、中型船隻飛彈」的DF-26及DF-21D。

北京從俄烏戰爭中學習教訓。

■空戰

分析師認為，解放軍可能在衝突初期就尋求空中優勢，並且認為在空中佔據優勢。

根據軍事新聞網站Flight Global，解放軍有近1600架戰機，台灣則不到300架，美國雖有逾2700架，但是分散在全球各地，解放軍的戰機則全在亞太。

分析師認為，解放軍一定會從俄軍無法取得對烏制空權中學習教訓，但台灣也已與美國達成協議，提供「刺針」飛彈（Stinger）、「愛國者」（Patriot）飛彈系統。

另一方面，鑑於更靠近台灣，北京會比美國更具優勢。近期華府智庫「新美國安全中心」模擬的戰爭結果顯示，美陸的空中衝突將以「僵局」告終。美國空軍副參謀長希諾特（Clinton Hinote）日前評論，解放軍已投資現代戰機、武器來對抗美軍，美軍也將面臨「殘酷距離」（Tyranny of Distance），也就是多數美空軍軍力都部署在800公里之外。

CNN 1日刊出分析文章，指出北京有能力奪下台灣，但將付出血腥代價。圖為台灣新兵訓練的畫面。（圖／美聯社）

■地面戰

CNN指出，解放軍登陸台灣後也將面臨艱苦戰役，台灣有15萬士兵及250萬後備軍人，且整個國防戰略都著重在對抗解放軍入侵，此外台灣也具有主場優勢，包括士氣高昂、熟悉地形。

文章指出解放軍須先找到適合的登陸點，靠近大陸及台北，同時附近又有港口及機場等設施，但是台灣相當熟悉這些可能地點，並且數十年來持續挖掘地道、地下掩體來保護這些地點。

文章提到解放軍及台灣軍隊都缺乏實戰經驗，就算經驗豐富如美軍也都有漏洞。