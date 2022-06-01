大陸公安部今（6月1日）召開記者會，會上指出，2012年以來，大陸新發現35歲以下青少年吸毒人員呈現持續下降趨勢，2021年新發現18歲以下青少年吸毒人員數量較2012年下降71％，青少年毒品預防教育工作效果明顯。

據大陸公安部通報，大陸公安機關多措並舉確保少年兒童遠離毒品犯罪和毒品危害，常態化推進校園周邊涉毒問題排查整治，依法嚴厲打擊引誘、教唆、欺騙、強迫未成年人吸販毒的違法行為，有效遏制毒品犯罪活動高發趨勢，阻斷毒品危害向少年兒童群體蔓延渠道，切實為未成年人健康成長提供安全無毒的社會環境。

據統計，2012年以來，大陸新發現35歲以下青少年吸毒人員呈現持續下降趨勢，2021年大陸新發現18歲以下青少年吸毒人員數量較2012年下降71％，青少年毒品預防教育工作效果明顯。

同時，大陸公安部著重未成年人入住旅館、賓館、酒店等安全防範。截至目前，大陸累計專項檢查旅館154.5萬家（次），核查可疑情況44萬次，及時幫助找回離家出走等情況未成年人8126名，提前預防侵害未成年人案事件5796起。

此外，大陸近期著力淨化未成年人網路空間環境，大陸公安部對青少年使用頻繁、用戶數量大的網路遊戲進行重點整治，對網路遊戲網站、App定期展開網路安全監督檢查，及加強「實名認證」管理措施，嚴格落實遊戲帳號實名註冊和登錄要求。截至目前，共檢查網路遊戲平台5662個，行政處罰378款，責令限期整改1350款，關停下架48款。