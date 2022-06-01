疫情升溫重挫餐飲內用業績，各大餐廳搶拚外帶生意，東元餐飲集團旗下樂雅樂餐廳6月加碼應戰，祭出為期三周的「連續21天！人氣海陸牛排買一送一、不到千元即能在家吃日本秋田A5黑毛和牛」。只要線上訂餐、電話訂購即享外帶優惠，單筆消費滿999元加碼贈韓國不倒翁明太魚湯塊。省去超市採買、下廚時間，在家安心吃。

樂雅樂餐廳表示，在眾多餐點中，除了經典牛排外，海陸牛排組合也深受饕客們的喜愛，銷售排名也是位居前三名，最為推薦「香煎牛排藍鑽蝦(6oz)」一次就能大快朵頤牛排的嚼勁口感，也能品嚐到鮮美度破表、蝦界LV等級的阿拉伯藍鑽蝦，現在只要外帶即享買一送一，兩份只要650元，並附贈湯品、麵包或白飯。超值優惠，讓牛排控更有理由天天吃。

樂雅樂餐廳獨家引進「堪稱日本和牛界新寵！秋田A5黑毛和牛」，以當地的好米混入飼料餵養，因此肉質更柔軟多汁，油花細緻更加入口即化。這次特別回饋給消費者，只要外帶點購「日本秋田A5黑毛和牛排餐」，不到千元即能在家優雅品嚐、奢華享受，並附贈湯品、麵包或白飯。另有販售冷凍和牛片裝、北海道3S大干貝，喜愛頂級海鮮的老饕絕不容錯過！在家簡單下廚，安心美味享用。

瓦城泰統集團瞄準開車族，解決到餐廳外帶餐點總是找不到停車位的煩惱，即日起於旗下品牌的限定街邊店推出「免下車禮賓服務」，顧客只要致電分店，或於線上訂餐平台訂餐時，完成相關資料填寫，下單後30分鐘即可輕鬆取餐，還有專人幫你將餐點送上車，並限量贈送「把瓦城帶回家用餐組合包」，提供美琪乾洗手噴霧、餐巾紙與沙威隆濕紙巾，將在餐廳內用的體貼與享受帶回家。

瓦城泰統集團旗下五品牌瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN推出全新「美味任你選」外帶套餐，只開放線上訂餐平台才點的到，全新外帶套餐包含1288元、2288元及3288元三種選擇，開放銷售排行上的人氣菜色供自由選搭，同步附上飲料及白飯，滿足小家庭到多人聚餐的美味需求。