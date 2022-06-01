由芬格國際股份有限公司代理發行的《幻想名將傳》宣佈「三國萌姬天團」人氣票選活動已於今（1）日起正式開跑，官方特邀多位知名實況主、知名COSER飾演三國萌姬角色，讓玩家大飽眼福的同時參與投票也能百分百獲得獎品。另外，隨著事前登錄活動的火熱進行，《幻想名將傳》至今事前預約已經突破 40 萬人次，並已解鎖最新階段獎勵。

COSER化身三國萌姬

《幻想名將傳》聯合「魔理花」、「凱琪」、「紫玥桃」、「HedY」、「楊哲」等五位實況主兼COSER同步開啟「三國萌姬天團」Cosplay 人氣票選活動。她們將扮演遊戲中的人氣萌姬，讓玩家感受到妖嬈嫵媚、元氣可愛、冷若冰霜完全不同氣質的萌姬形象。

現只要進入活動網頁進行投票，除了能欣賞到亮眼的萌姬Cosplay，還能百分百獲得豐厚的虛寶禮包獎勵。像這樣既能一飽眼福又能拿超值好康的機會，各位玩家可千萬不要錯過啦。

COSER化身三國萌姬

至於票選則預定 6月15 日晚上23:59截止，屆時將揭曉排名結果。COSER的最終排名結果會影響到支持她們的粉絲所獲得的獎勵，有興趣的玩家可點擊活動頁面進行參與，投出手上寶貴的一票來支持喜歡的萌姬。投票詳情可參閱活動網頁說明。

事前預約已突破40萬人次

自《幻想名將傳》事前預約活動開啟後，短短兩週內預約人數就突破40萬人次！凡於活動期間內參與預約，即可獲得超值豪華虛寶獎勵！同時，隨著事前登錄里程碑達成次數越多，贈送虛寶獎勵將越豐富。突破 50 萬人，還可獲得預約限定「專屬頭像框 」、「隨機五星角色」和多重虛寶道具。

事前預約已突破40萬人次

《幻想名將傳》即將在6月8日正式與各位玩家見面，喜愛策略玩法、日系畫風和三國題材手遊的玩家千萬不要錯過！同時也歡迎各位玩家踴躍前往粉絲團追蹤按讚，了解更多詳情資訊！