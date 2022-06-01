據知情人士透露，瑞士信貸正處於增加股本的早期階段，希望在連串虧損侵蝕該行資金緩衝之後，能夠透過注資，能彌補虧損和一系列法律訴訟的頭痛問題。

據路透報導，籌資的涉資金額可能在10億瑞士法朗(約10.4億美元)，但仍尚未定案。

據相關人士透露，選擇的途徑包括對現有的主要投資人出售股份，或者對所有的股東出售股份；另外出售旗下的公司，例如資產管部門，也是選擇的一部分。瑞信尚未決定實際的選項，但據了解，預計今年下半將有交易行動。

瑞信在最新一份聲明中表示，瑞信目前沒有考慮要額外增加股本。集團財務穩健，普通股一級資本(CET1)的比例為13.8%，資產管理部門也是集團策略下的重要組成部分。

傑富瑞(Jefferies)的分析師認為，瑞信此舉可能反映出瑞信獲利低於預期，也可能反映了如果2023年營收和成本沒有改善之下環境的一個支援計畫。

瑞信一個主要股東Harris Associates則表示，該行資產負債表穩健，看不到瑞信有需要去新增股本。Harris對瑞信持股比例為5.2%。

瑞信股價在過去一年跌了超過5分之1。惠譽和標普在上個月都下調了瑞信債務評級。