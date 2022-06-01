華南金(2880)旗下華南銀行近年加速推動數位轉型，實踐「以人為本、科技賦能」的領先數位銀行願景，預計6月上旬於台灣金融研訓院、104及1111人力銀行平台公告「數位策略規劃」、「大數據分析」、「敏捷教練」、「IT系統架構師」等多項招募職缺，合計招募近200位專業人才。

華南金去年獲利172.06億元，EPS為1.3元，今年配發0.78元現金股利以及0.34元股票股利，配息率達86%。

除上開就數位金融及資訊科技專業領域徵才外，為配合畢業求職旺季，提供社會新鮮人工作機會，亦將擴大招募儲備菁英、一般行員、法令遵循、風險管理、金融交易及財務規劃等各項職缺，合計招募近250位專業人才。

近年來，華南銀行在薪資及福利的競爭力不斷提升，員工平均年薪達18.8個月以上，不僅每年進行年度調薪平均3%起，今年更響應軍公教調薪，員工平均加薪幅度達6%，各項優渥福利亦領先同業，包括新婚員工擁有14天婚假與3萬結婚津貼，及每胎10萬育兒補助等；另外，為照護員工健康，在新冠肺炎疫情期間即制定並落實各項防疫措施，為所有國內員工投保防疫險及疫苗險，並提供防疫物資，讓員工來行可安心辦公，同時提供員工防疫照顧假及家庭照顧假，使有需求的同仁能無後顧之憂。