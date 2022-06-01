台灣長期低薪，加上通膨問題讓許多上班族常常喊苦，根據統計，去年每人每月經常性薪資平均4萬3211元，是近5年來首度呈現負成長。一名網友透露，媽媽只是普通的五專畢業，沒有大學學歷，她20年前在百貨公司工作月領6萬，自己的薪水卻不增反減，讓他感嘆「20年前薪水竟比現在高」。有網友表示，反觀大陸的薪水加速成長，《每日經濟新聞》先前報導，大陸碩士畢業生平均起薪逾4.3萬元，比台灣的3萬2282元高出許多。

一名男網友在Dcard發文指出，與媽媽聊天時她透露以前在百貨公司當主管薪水6萬，比現在的平均薪資還高，他驚訝表示，「難道2022的現在台灣薪水不漲反而倒退？加上通膨和高房價大家到底都怎麼活下來的？」

不少網友感嘆「連大陸都快追上」、「我20年前的薪水跟現在差不多」、「40年前我媽高中畢業直接去當櫃姐，當時每個月就36k了，比我第一份工作的35k還高」、「我媽30年前的薪水將近35K，當時的物價，唉」、「以前物價跟房價都便宜，後來通膨大於薪資漲幅，造成薪資雖然小漲，但物價房價早已漲數倍」、「現在的產業結構也變了，以前一堆國高中畢業去做生意就賺得很快，現在不唸到大學沒人要雇用你，還是做最低階的職員」。

但也有網友指出「怎麼不說現在科技業一堆剛畢業起薪8萬，不要只會拿個案」，原PO則回應，「我媽沒有高學歷，五專畢業，只是安分的做了幾年百貨公司從櫃檯小姐當到樓管，就有那樣高的薪水，不要拿專挑高學歷的科技業來比，那絕對不是多數」。